Veľvyslanec pri OSN: Izrael preruší všetky kontakty s UNRWA

New York 28. januára (TASR) - Izrael zastaví všetky kontakty s Agentúrou OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) a akoukoľvek inou organizáciou, ktorá koná v jej mene. Uviedol to v utorok veľvyslanec Izraela pri OSN, ktorého krajina opakovane obviňuje UNRWA z narušovania svojej bezpečnosti. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Kancelárie a zamestnanci UNRWA zohrávajú kľúčovú úlohu pri poskytovaní zdravotných a vzdelávacích služieb na okupovaných palestínskych územiach, no izraelskí predstavitelia už dlho vedú s touto agentúrou spory.



UNRWA tvrdí, že priviezla do Pásma Gazy 60 percent potravín od začiatku vojny medzi Izraelom a hnutím Hamas v októbri 2023.



"Legislatíva zakazuje UNRWA pôsobiť na zvrchovanom území Izraelského štátu a zakazuje akýkoľvek kontakt medzi izraelskými predstaviteľmi a UNWRA," uviedol veľvyslanec Danny Danon. "Izrael ukončí všetku spoluprácu, komunikáciu a kontakty s UNRWA alebo kýmkoľvek, kto koná v jej mene," povedal veľvyslanec.



Vyjadril sa pred zasadnutím Bezpečnostnej rady OSN, ktorá sa bude zaoberať izraelským zákonom zakazujúcim pôsobenie UNRWA na území Izraela. Vlani prijatý zákon nadobudne účinnosť koncom januára.



Izrael tvrdí, že niektorí zamestnanci UNRWA sa zapojili do útoku militantov vedených Hamasom na Izrael zo 7. októbra 2023.



Generálny komisár UNRWA Philippe Lazzarini označil v utorok kroky Izraela proti svojej agentúre za "neutíchajúci útok", ktorý podľa neho "poškodzuje životy a budúcnosť Palestínčanov" na okupovanom území. "Podkopáva to ich dôveru v medzinárodné spoločenstvo, ohrozuje akékoľvek vyhliadky na mier a bezpečnosť," vyhlásil.