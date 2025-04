Veľvyslanec Ruska: Prímerie na Ukrajine je v súčasnosti nereálne

New York 18. apríla (TASR) – Prímerie vo vojne na Ukrajine je v súčasnosti nereálne, uviedol vo štvrtok ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia. Ukazuje to podľa neho neúspech snáh zastaviť útoky na energetickú infraštruktúru, informovala agentúra DPA, na ktorú sa odvoláva TASR.



„Mali sme pokus o obmedzené prímerie v oblasti energetickej infraštruktúry, ktoré ukrajinská strana nedodržala. Takže za takýchto okolností je hovoriť o prímerí jednoducho nereálne,“ povedal Nebenzia. „Nie sme v situácii, v ktorej by sme mohli vážne hovoriť o úplnom prímerí.“



O zastavení útokov na energetické zariadenia hovorila vo štvrtok za zatvorenými dverami na žiadosť Ruska Bezpečnostná rada OSN. Päť európskych krajín po stretnutí v spoločnom vyhlásení vyzvalo Rusko, aby súhlasilo s úplným a bezpodmienečným prímerím, informovala agentúra Reuters.



„Ukrajina chce mier a preukázala to, keď pred piatimi týždňami súhlasila s úplným, okamžitým a bezpodmienečným prímerím," uvádza sa vo vyhlásení Slovinska, Dánska, Francúzska, Grécka a Británie. "Na dnešných konzultáciách Rusko znova odmietlo úplné prímerie a odmietlo urobiť prvý krok k mieru,“ konštatuje vyhlásenie, ktoré prečítal slovinský veľvyslanec pri OSN Samuel Žbogar.



Moskva a Kyjev sa vzájomne obviňujú z pokračujúcich útokov na energetickú infraštruktúru. Podľa Ruska bolo od telefonátu ruského prezidenta Vladimira Putina s prezidentom USA Donaldom Trumpom z 18. marca v platnosti 30-dňové prímerie obmedzené na energetiku. Moskva obvinila Kyjev, že ho viac ako 80-krát porušil.



Za uplynulých 30 dní sa Rusko podľa DPA zdržalo väčších útokov na ukrajinské elektrárne a Ukrajina zastavila útoky na ruské ropné rafinérie. Ukrajinskí predstavitelia však hlásili škody na dodávkach elektriny spôsobené ruskými útokmi, ako aj zvýšený počet útokov na civilné oblasti s desiatkami obetí.