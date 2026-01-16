Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Veľvyslanec Ruska v Dánsku obviňuje NATO z militarizácie Arktídy

Členské štáty NATO vrátane Dánska podľa Barbina používajú hrozbu zo strany Ruska alebo Číny na rozšírenie svojej prítomnosti v regióne.

Autor TASR
Moskva 16. januára (TASR) - Ruský veľvyslanec v Dánsku Vladimir Barbin obvinil Severoatlantickú alianciu zo snahy militarizovať Arktídu. Toto obvinenie vzniesol v súvislosti s opakovanými tvrdeniami amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené štáty chcú získať Grónsko, ktoré je autonómnym územím Dánska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Členské štáty NATO vrátane Dánska podľa Barbina používajú hrozbu zo strany Ruska alebo Číny na rozšírenie svojej prítomnosti v regióne. Ruský diplomat tvrdí, že NATO presadzuje konfrontačné prístupy, ktoré vždy vedú k oslabeniu bezpečnosti, ale aj k zvýšeniu vojenského napätia v regióne.

„Rusko nemá agresívne plány voči svojim arktickým susedom, nehrozí im vojenskými krokmi a neusiluje sa o zabratie ich územia,“ povedal Barbin.

Americký prezident opakovane hovorí, že chce získať Grónsko. Odôvodňuje to potrebami národnej bezpečnosti USA a snahou zabrániť Rusku a Číne, aby sa tohto ostrova zmocnili.

Tvrdenia Západu, že Rusko spoločne s Čínou ohrozujú územie Grónska, Moskva vo štvrtok označila za neakceptovateľné.

V stredu vo Washingtone rokovali o tomto ostrove predstavitelia Dánska, Grónska a Spojených štátov. Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen uviedol, že je zrejmé, že Trump chce „dobyť“ Grónsko. Účastníci schôdzky sa však podľa neho dohodli na pokračovaní dialógu.

V čase, keď sa konalo spomínané rokovanie, Dánsko oznámilo okamžité zvýšenie vojenskej prítomnosti v Grónsku v spolupráci so spojencami z NATO. Posilnená prítomnosť bude podľa Kodane pozostávať z lietadiel, plavidiel a vojakov.

Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Belgicku vyjadrilo znepokojenie nasadením vojakov európskych krajín v Grónsku.
