Veľvyslanec Severnej Kórey: Snahy o dohľad nad sankciami neuspejú

Soul 5. mája (TASR) – Severokórejský veľvyslanec pri OSN Kim Song vyhlásil, že snahy vytvoriť novú komisiu, ktorá by monitorovala sankcie voči jeho krajine, sa skončia neúspechom. Uviedli to v nedeľu severokórejské štátne médiá, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Vyjadrenia veľvyslanca prišli po tom, ako Rusko v marci vetovalo predĺženie oficiálneho monitorovania sankcií OSN uvalených na Severnú Kóreu (KĽDR) za jej programy vývoja jadrových zbraní a rakiet.



Soul a Washington uvádzajú, že Severná Kórea dodáva zbrane do Ruska, možno výmenou za technickú pomoc Moskvy s programom špionážnych satelitov.



KĽDR vlani uskutočnila rekordný počet raketových skúšok v rozpore so sankciami OSN platnými od roku 2006. V roku 2022 sa vyhlásila za "nezvratnú" jadrovú veľmoc.



"Nepriateľské sily môžu v budúcnosti zriadiť druhú a tretiu expertnú komisiu, no všetky časom postretne sebazničenie," uviedol Kim Song vo vyhlásení v angličtine, ktoré priniesla štátna tlačová agentúra KCNA.



Veľvyslanec v apríli vyjadril vďačnosť Moskve s tým, že Pchjongjang veľmi oceňuje veto Ruskej federácie "ako nezávislé uplatnenie práva na medzinárodnú spravodlivosť a nestrannosť".



Americká veľvyslankyňa pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová v apríli počas návštevy Soulu zdôraznila význam uplatňovania sankcií voči Severnej Kórei. Washington podľa nej spolupracuje so Soulom, Tokiom a ďalšími na hľadaní možností, ako zaistiť ďalšie monitorovanie.