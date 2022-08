Vatikán: Veľvyslanec Ukrajiny kritizoval pápeža za výrok o Duginovej

Vatikán 24. augusta (TASR) - Ukrajinský veľvyslanec vo Vatikáne Andrij Juraš kritizoval v stredu pápeža Františka za jeho označenie Darie Duginovej, zabitej dcéry ruského ultranacionalistu Alexandra Dugina, ako nevinnej obeti vojny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Za vojnu platia nevinní," uviedol v stredu pápež na generálnej audiencii, pričom spomenul aj "úbohé dievča, ktoré vyhodila v Moskve do vzduchu bomba pod sedadlom auta".



Juraš bol podľa vlastných slov z Františkovho vyhlásenia sklamaný. "Ako sa dá jedna z hlavných ideologičiek (ruského) imperializmu označiť za nevinnú obeť? Zabili ju Rusi," uviedol na Twitteri Juraš. Zároveň dodal, že nemožno do jednej kategórie zaradiť agresora aj obeť.



Je veľmi nezvyčajné, aby veľvyslanec vo Vatikáne verejne kritizoval pápeža, poznamenáva Reuters. Vatikán na vyjadrenia Juraša bezprostredne nereagoval.



Duginová je dcérou prokremeľského nacionalistického ideológa Alexandra Dugina, ktorý dlhodobo obhajuje zjednotenie ruskojazyčných a iných území vrátane Ukrajiny. Navrhol aj nové eurázijské impérium "od Dublinu po Vladivostok" pod vedením Moskvy. Zosnulá Duginová súhlasila s imperiálnymi myšlienkami svojho otca a verejne vyjadrila podporu ruskej invázii na Ukrajine.



Duginová (29) zahynula v sobotu večer na predmestí Moskvy pri výbuchu auta. Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v pondelok obvinila z prípravy sobotného výbuchu auta s Duginovou Ukrajinu. Kyjev to však odmieta.