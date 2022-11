Veľvyslanec Ukrajiny:Najväčším problémom sú iránske drony v Bielorusku

Londýn 7. novembra (TASR) - Ukrajinský veľvyslanec v Británii Vadym Prystajko v pondelok povedal, že drony iránskej výroby skladuje Rusko v Bielorusku, a to pomerne blízko Kyjeva. Označil ich pritom za najväčší problém Ukrajiny. Vyjadril sa tak v rozhovore pre spravodajskú stanicu Sky News, informuje denník The Guardian.



Ukrajine sa dosiaľ podľa Prystajka podarilo zneškodniť 70–75 percent dronov a rakiet odpálených Ruskom, pričom je podľa neho jasné, že Moskve už zásoba rakiet dochádza. "Avšak iránske drony, to je najväčší problém. Sú lacné... prichádzajú v húfoch. Je veľmi ťažké poradiť si s nimi," uviedol Prystajko. Zároveň vyzval medzinárodné spoločenstvo na politický tlak aj sankcie voči Iránu, pričom povedal, že existujú dôkazy, že Irán poskytol Rusku už tisícky dronov.



"Niektoré z nich sú momentálne skladované v Bielorusku, ktoré leží nad Ukrajinou," uviedol a dodal, že tieto drony sú tým pádom "pomerne blízko napríklad aj od Kyjeva".



Prystajko dodal, že je potrebné zatvoriť vzdušný priestor nad Ukrajinou, ale tiež vystupňovať tlak na Rusko aj Irán. Čo sa týka Iránu, treba podľa jeho slov voči tejto blízkovýchodnej krajine zaviesť viacmenej rovnaké politické sankcie ako voči Rusku. Irán podľa neho treba vystaviť tlaku dovtedy, kým už nebude môcť Rusku posielať či vyrábať ďalšie rakety.



Prystajko okrem toho pre Sky News zopakoval aj nedávne slová kyjevského starostu Vitalija Klička, že Kyjevčanov by mohlo byť potrebné evakuovať v prípade, ak neprestanú ruské útoky na tamojšiu energetickú sieť.



"Dúfam, že k tomu nedôjde, pričom stále sa snažíme obnoviť všetky energetické zariadenia... Ak by na to prišlo, museli by sme ich presunúť na západ Ukrajiny, do Ľvova a na ďalšie miesta ležiace blízko Európskej únie," povedal s tým, že by išlo o presun obrovského počtu ľudí. Treba však podľa jeho slov uvažovať, ako by sa to dalo spraviť, a to aj preto, že ukrajinské zimy bývajú pomerne kruté.