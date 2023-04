Veľvyslanec USA kritizoval Orbánov prejav podpory Trumpovi

Budapešť 3. apríla (TASR) - Veľvyslanec Spojených štátov v Budapešti David Pressman zareagoval kriticky na pondelňajší príspevok predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána na Twitteri, v ktorom premiér vyjadril podporu americkému exprezidentovi Donaldovi Trumpovi predtým, než sa v utorok postaví pred sudcu v prípade údajného podplácania pornoherečky. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Americký diplomat vo svojom tvíte nepriamo odsúdil zasahovanie do vnútorných záležitostí USA. Pripomenul slová šéfa maďarskej diplomacie Pétera Szijjártóa, ktorý pred dvoma mesiacmi povedal: "Svoj rešpekt prejavujeme tým, že nezasahujeme do vnútornej politiky iných krajín, nevyjadrujeme svoje názory ani sa ich nesnažíme ovplyvňovať." Szijjártó vtedy reagoval práve na Pressmana, ktorý maďarskú vládu kritizoval za hlásanie názorov o vojne na Ukrajine, ktoré podporuje ruský prezident Vladimir Putin.



"Bojujte ďalej, pán prezident! Sme s vami," znel príspevok maďarského premiéra na Twitteri. Dopĺňala ho spoločná fotografia Trumpa s Orbánom.



Veľká porota obvinila Trumpa v súvislosti s úplatkom, ktorý vyplatil pornoherečke Stormy Danielsovej, aby pred voľbami v roku 2016 mlčala o pomere s ním. Trump sa tak stal vôbec prvým exprezidentom USA, ktorý čelí obvineniu z trestného činu. Pred sudcu by sa mal postaviť v utorok. Podrobnosti obvinenia zatiaľ zverejnené neboli.