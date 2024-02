Veľvyslanec USA kritizujúci Orbána rokuje vo Washingtone s Blinkenom

Budapešť 1. februára (TASR) - Veľvyslanec Spojených štátov v Budapešti David Pressman odcestoval do Washingtonu, aby s vysokými predstaviteľmi americkej vlády vrátane šéfa americkej diplomacie Antonyho Blinkena konzultoval otázky americko-maďarských bilaterálnych vzťahov. S odvolaním sa na vyhlásenie veľvyslanectva USA v Budapešti to vo štvrtok uviedol server 24.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Pressman 26. januára v rozhovore pre denník The Financial Times uviedol, že zahraničná politika maďarského premiéra Viktora Orbána slúži záujmom Kremľa a podkopáva jednotu NATO a EÚ.



Okrem proruskej politiky kritizoval veľvyslanec Orbána aj za otvorenú podporu Donalda Trumpa v americkej predvolebnej kampani. Pressman vyjadril názor, že maďarský premiér spolitizoval bilaterálne vzťahy, a preto je Maďarsko dlhodobo najizolovanejšou krajinou v Európe.



Americký diplomat ďalej podotkol, že maďarské médiá podporované Orbánovou vládou pravidelne šíria kremeľskú propagandu. Do tohto rámca podľa Pressmana zapadá aj Orbánovo vyhlásenie, že eurofondy určené Maďarsku, ktoré Brusel zablokoval pre obavy o právny štát, poputujú do Kyjeva a budú z nich profitovať americkí výrobcovia zbraní.



Blinken 30. januára vyjadril nádej, že Maďarsko – ako posledný členský štát NATO – čoskoro ratifikuje vstup Švédska do Aliancie. "Očakávam, že sa tak stane v najbližších týždňoch, keď sa znovu zíde maďarský parlament," povedal šéf americkej diplomacie.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)