Veľvyslanec USA Kushner môže prísť o prístup k ministrom Francúzsko
Ide o dôsledok situácie, keď Kushner odignoroval predvolanie francúzskeho rezortu diplomacie v súvislosti s komentármi administratívy USA k násilnej smrti francúzskeho krajne pravicového aktivistu.
Autor TASR
Paríž 24. februára (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot navrhuje, aby veľvyslanec USA Charles Kushner prišiel o možnosť priameho prístupu k členom vlády. Ide o dôsledok situácie, keď Kushner v pondelok odignoroval predvolanie francúzskeho rezortu diplomacie v súvislosti s komentármi administratívy USA k násilnej smrti francúzskeho krajne pravicového aktivistu Quentina Deranqua. V utorok o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Barrot v utorok v rozhovore pre web France Info uviedol, že žiada vysvetlenie, prečo americký veľvyslanec odmieta rešpektovať „základné“ pravidlá správania sa diplomatov a reagovať na predvolania ministerstva zahraničných vecí hostiteľskej krajiny. Na otázku, či by veľvyslanec USA mohol byť vyhlásený za personu non grata, Barrot priamo neodpovedal.
Barrot prízvukoval, že v žiadnom prípade nepripúšťa zasahovanie do vnútorných záležitostí a politickej diskusie vo Francúzsku, pričom bez „ohľadu na okolnosti.“ V súvislosti s Kushnerom zdôraznil potrebu „viesť s ním rozhovor“. Poznamenal, že Paríž chce nastoliť aj otázku sankcií USA voči viacerým európskym osobnostiam vrátane bývalého európskeho komisára Thierryho Bretona.
Šéf francúzskej diplomacie zároveň ubezpečil, že vzťahy medzi Francúzskom a Spojenými štátmi nebudú incidentom s Kushnerom ovplyvnené, lebo v minulosti „prežili aj iné krízy“. Pripustil však, že vzniknutá situácia môže ovplyvniť Kushnera pri výkone jeho misie vo Francúzsku.
Kushnera, ktorého syn Jared je ženatý s dcérou amerického prezidenta Donalda Trumpa, Ivankou, už raz predvolali na ministerstvo zahraničných vecí v Paríži pre jeho kritiku prístupu Francúzska k antisemitizmu. Aj toto stretnutie odignoroval a namiesto seba naň poslal chargé d'affaires amerického veľvyslanectva.
Deranque zomrel na následky zranení hlavy, ktoré utrpel 12. februára v Lyone počas protestu proti europoslankyni Rime Hassanovej z krajne ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI).
Americká administratíva odsúdila tento akt politického násilia a vyzvala francúzske úrady, aby sa páchatelia zodpovední za tento čin postavili pred súd.
Násilnú smrť Quentina Deranqua komentovala aj talianska premiérka Giorgia Meloniová. Jej komentár vyvolal pomerne ostrú výmenu názorov s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, ktorý jej odporučil, aby prestala „komentovať, čo sa deje v iných krajinách“.
