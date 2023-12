Veľvyslankyňa USA navštívila v Moskve väzneného novinára Gershkovicha

Moskva 15. decembra (TASR) - Veľvyslankyňa USA v Rusku Lynne Tracyová sa v piatok v moskovskej väznici stretla s novinárom amerického denníka Wall Street Journal (WSJ) Evanom Gershkovichom, ktorého zadržali pre podozrenie zo špionáže. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Je stále optimisticky naladený a ďakuje svojej rodine, priateľom a všetkým, ktorí viac ako 250 dní sledujú jeho ťažkú situáciu, za ich podporu," uviedlo americké veľvyslanectvo na sociálnej sieti.



Gershkovich je prvým americkým novinárom obvineným zo špionáže v Rusku od roku 1986, keď bol Nicholas Daniloff, moskovský korešpondent týždenníka US News and World Report, zatknutý sovietskou tajnou službou KGB.



Gershkovich je zadržiavaný v moskovskej väznici Lefortovo, ktorá je známa svojimi drsnými podmienkami.



Tracyová navštívila Gershkovicha vo väzení deň po tom, čo neuspel so svojím odvolaním proti väzobnému stíhaniu. Vo väzbe tak zostane najmenej do 30. januára.



Krátko po oznámení tohto rozhodnutia ruský prezident Vladimir Putin na výročnej tlačovej konferencii naznačil, že prebieha dialóg s USA o možnej Gershkovichovej výmene za ruského občana stíhaného v USA. Putin vyjadril nádej, že sa nájde riešenie pre tento prípad. Zdôraznil však, že americká strana "nás musí počúvať a urobiť rozhodnutie, ktoré uspokojí aj ruskú stranu".



Ministerstvo zahraničných vecí na jeho slová reagovalo vyhlásením, že Rusko doteraz odmietlo všetky ponuky USA na prepustenie Gershkovicha a ďalšieho zadržiavaného amerického občana, bývalého príslušníka námornej pechoty Paula Whelana, obvineného takisto zo špionáže a odsúdeného na 16 rokov odňatia slobody.