Veľvyslanec USA v Budapešti kritizoval Orbána za službu záujmom Kremľa

Budapešť 26. januára (TASR) - Zahraničná politika maďarského premiéra Viktora Orbána slúži záujmom Kremľa a podkopáva jednotu NATO a EÚ. Podľa servera portfolio.hu to v rozhovore pre denník Financial Times uviedol veľvyslanec Spojených štátov v Budapešti David Pressman, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Server poznamenal, že Pressman kriticky hovoril o maďarskej vláde spôsobom, ktorý je v diplomacii takmer bezprecedentným.



Okrem proruskej politiky kritizoval veľvyslanec Orbána aj za otvorenú podporu Donalda Trumpa v americkej predvolebnej kampani. Pressman vyjadril názor, že maďarský premiér spolitizoval bilaterálne vzťahy, a preto je Maďarsko dlhodobo najizolovanejšou a najosamelejšou krajinou.



Americký diplomat ďalej podotkol, že maďarské médiá podporované Orbánovou vládou pravidelne šíria kremeľskú propagandu. Do tohto rámca podľa Pressmana zapadá aj Orbánovo vyhlásenie, že eurofondy určené Maďarsku, ktoré Brusel zablokoval pre obavy o právny štát, poputujú do Kyjeva a budú z nich profitovať americkí výrobcovia zbraní.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)