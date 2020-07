Veľvyslanec USA označil súd s americkým občanom za absurdné divadlo

Moskva 30. júla (TASR) - Americký veľvyslanec v Rusku kritizoval vo štvrtok rozsudok, ktorý niekoľko hodín predtým vyniesol ruský súd v procese s bývalým príslušníkom americkej námornej pechoty Trevorom Reedom. Toho odsúdili na deväť rokov väzenia za útok na dvoch policajtov.



Veľvyslanec USA John Sullivan podľa agentúry AFP upozornil, že Reed bol odsúdený na deväť rokov väzenia "na základe dôkazov takých smiešnych, že ešte aj sudca sa smial".



"Bolo to absurdné divadlo," dodal veľvyslanec vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti Twitter.



Sudca výšku trestu zdôvodnil tým, že Reed, ktorý konal pod vplyvom alkoholu, spôsobil obom poškodeným "duševnú a telesnú" ujmu.



Reed pricestoval do Ruska vlani v lete, aby sa zdokonalil v ruštine a navštívil svoju priateľku Alinu. Niekoľko dní pred odletom do USA sa zúčastnil na večierku, ktorý usporiadali spolupracovníci jeho priateľky.



Noc, z ktorej si podľa vlastných slov nič nepamätá, však strávil na policajnej stanici. Previezli ho tam po tom, ako susedia domu, kde sa konal večierok, privolali políciu pre bitku opitého muža s dvoma ženami. Neskôr bol Reed obvinený z útoku na policajtov, ktorí ho na stanicu priviezli.



Podľa denníka The New York Times Reedovi obhajcovia nesúhlasia s rozsudkom ruského súdu. Jeho rodina mieni požiadať prezidenta USA Donalda Trumpa, aby v prípade intervenoval.



Okrem trestu odňatia slobody musí Reed každému z poškodených vyplatiť po 150.000 rubľov (1730 eur).