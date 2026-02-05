< sekcia Zahraničie
Veľvyslanec USA oznámil prerušenie kontaktov s predsedom Sejmu
Autor TASR
Varšava 5. februára (TASR) - Americký veľvyslanec v Poľsku Tom Rose vo štvrtok na sieti X oznámil okamžité prerušenie všetkých oficiálnych kontaktov s maršalkom (predsedom) Sejmu Wlodzimierzom Czarzastým pre jeho vyjadrenia na adresu prezidenta USA Donalda Trumpa. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
„Nedovolíme nikomu poškodzovať americko-poľské vzťahy ani prejavovať neúctu Donaldovi Trumpovi, ktorý urobil toľko pre Poľsko a poľský ľud,“ uviedol Rose. Dôvodom majú byť Czarastého vyjadrenia na adresu amerického prezidenta, ktoré podľa veľvyslanca poškodzujú výborné vzťahy USA s vládou Donalda Tuska.
Czarasty v pondelok podľa agentúry PAP vyhlásil, že nepodporí nomináciu Donalda Trumpa na Nobelovú cenu za mier, pretože si ju podľa neho nezaslúži a dodal že poriadok založený na medzinárodnom práve sa stáva minulosťou. „Podľa môjho názoru prezident Trump destabilizuje situáciu v týchto organizáciách (EÚ, OSN a WHO - pozn. TASR) a používa silu na presadzovanie transakčnej politiky,“ dodal.
Predseda Sejmu rozhodnutie veľvyslanca prijíma s poľutovaním, no svoje stanovisko meniť nebude. Zdôraznil, že Spojené štáty naďalej rešpektuje ako kľúčového partnera Poľska.
K situácii sa vyjadril aj hovorca poľského prezidenta Rafal Leškiewicz, podľa ktorého Czarzasty svojím konaním poškodzuje poľsko-americké vzťahy a nerozumie významu strategických spojenectiev.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)