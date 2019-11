Veľvyslanec USA potvrdil podmienku pomoci Ukrajine vyšetrovaním Bidena

Washington 6. novembra (TASR) - Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa podmieňovala vojenskú pomoc Ukrajine ohlásením vyšetrovania, ktoré malo zdiskreditovať prezidentovho rivala Joea Bidena. Pred vyšetrovateľmi amerického Kongresu to priznal veľvyslanec USA pri EÚ Gordon Sondland, informovala v utorok agentúra AFP.



Takzvaná ukrajinská kauza by mohla vyústiť v impeachment, teda podanie ústavnej žaloby na prezidenta. V rámci súvisiaceho kongresového vyšetrovania, ktoré iniciovali demokrati, sa preverujú podozrenia, že Trump vyvíjal tlak na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby mu pomohol zdiskreditovať Joea Bidena.



Práve tento bývalý viceprezident USA by sa mohol stať Trumpovým súperom v budúcoročných prezidentských voľbách.



Veľvyslanec Sondland pôvodne vyšetrovateľom tvrdil, že o spájaní vojenskej pomoci pre Ukrajinu s vyšetrovaním Bidena a jeho syna nevedel. Tento týždeň však kongresmanom predložil novú verziu svojho svedectva, v ktorom svoje predchádzajúce tvrdenie prehodnotil.



Sondland priznal, že varoval ukrajinskú stranu, že vojenskú pomoc vo výške takmer 400 miliónov dolárov pravdepodobne nedostane, ak neohlási vyšetrovanie požadované prezidentom Trumpom. To sa malo týkať ukrajinskej plynárenskej spoločnosti Burisma, v ktorej pôsobil Bidenov syn Hunter a s ktorou sa spájali obvinenia z korupčných praktík.



Ambasádor Sondland podľa vlastných slov toto varovanie začiatkom septembra tlmočil poprednému poradcovi ukrajinského prezidenta Andrijovi Jermakovi.



Tomuto rozhovoru podľa Sondlanda predchádzal niekoľkomesačný tlak na Ukrajinu, ktorý na Kyjev vyvíjal najmä Trumpov osobný právnik Rudy Giuliani. Veľvyslanec si podľa vlastných slov uvedomoval, že uvedené podmieňovanie poskytnutia pomoci bolo nepatričné.



Samotný Trump obvinenia z vyvíjania nepatričného tlaku na Ukrajinu popiera.



Podobne ako Sondland však už v októbri vypovedal pred kongresmanmi úradujúci veľvyslanec USA na Ukrajine William Taylor.