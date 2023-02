Veľvyslanec USA: Prekreslenie mapy Európy nie je vnútornou politikou

Budapešť 2. februára (TASR) - Spojené štáty nepovažujú snahy o prekreslenie mapy Európy za "proces vnútornej politiky Maďarska", odkázal vo štvrtok na Twitteri veľvyslanec USA v Budapešti David Pressman maďarskému ministrovi zahraničných vecí Péterovi Szijjártóovi. S odvolaním sa na server 444.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Szijjártó označil stredajšie kritické vyjadrenia Pressmana o politike vlády premiéra Viktora Orbána za úplne nezaujímavé. "K vyjadreniam veľvyslanca USA môžem povedať iba toľko, že je absolútne nepodstatné, čo si on alebo ktorýkoľvek iný veľvyslanec myslí o vnútropolitických procesoch v Maďarsku, pretože mu do toho vôbec nič nie je," povedal šéf maďarskej diplomacie pre komerčnú televíziu ATV.



"Maďarskí vládni politici často hovoria o presadzovaní mieru, ale v otázkach od odsúdenia sankcií až po ruské návrhy na prímerie naďalej hlásajú názory podporované (ruským prezidentom Vladimirom) Putinom. Pripájame sa k výzve maďarskej vlády na mier, ale tieto výzvy by mali byť adresované Vladimirovi Putinovi," napísal Pressman ešte v stredu pre magazín Politico.



Szijjártó to komentoval vo štvrtok poznámkou, že nie je úlohou veľvyslanca zasahovať do vnútorných záležitostí Maďarska.



"Pri všetkej úcte, snahu Ruska jednostranne prekresliť hranice Európy nepovažujeme len za 'domáci politický vývoj v Maďarsku'," zareagoval na Twitteri americký veľvyslanec.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)