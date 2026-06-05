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Veľvyslanec USA pri EÚ: Trump nikdy nechcel napadnúť Grónsko
Puzder tvrdil, že prezidentove vyhlásenia boli užitočné na to, aby sa upriamila pozornosť na strategický význam Grónska, no nemali by sa brať vážne.
Autor TASR
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Washington 5. júna (TASR) - Americký veľvyslanec pri Európskej únii Andrew Puzder v piatok vyhlásil, že hrozby prezidenta USA Donalda Trumpa o prevzatí kontroly nad Grónskom boli iba nedorozumením. TASR o tom informuje podľa správy portálu Politico.
„(Vyjadrenia) boli interpretované tak, akoby sme nejakým spôsobom ohrozovali územnú celistvosť Grónska,“ no „prezident nikdy nepovedal, že ho napadneme“, povedal Puzder účastníkom Bruselského fóra o ekonomickej bezpečnosti (BESF).
Počas svojho druhého funkčného obdobia Trump opakovane naznačoval potenciálnu anexiu dánskeho poloautonómneho územia, pričom nevylučoval ani použitie vojenskej sily, čo vyvolalo obavy v Európe. Puzder tvrdil, že prezidentove vyhlásenia boli užitočné na to, aby sa upriamila pozornosť na strategický význam Grónska, no nemali by sa brať vážne.
Veľvyslanec sa k záležitosti vyjadril iba deň po tom, čo americký minister zahraničných vecí Marco Rubio pred výborom Snemovne reprezentantov pre zahraničné veci vyhlásil, že tento arktický ostrov je „zatiaľ“ súčasťou Dánska.
Trump napokon v januári vylúčil inváziu Grónska a inicioval rokovania medzi USA a Dánskom o posilnení americkej vojenskej prítomnosti na tomto arktickom ostrove.
„(Vyjadrenia) boli interpretované tak, akoby sme nejakým spôsobom ohrozovali územnú celistvosť Grónska,“ no „prezident nikdy nepovedal, že ho napadneme“, povedal Puzder účastníkom Bruselského fóra o ekonomickej bezpečnosti (BESF).
Počas svojho druhého funkčného obdobia Trump opakovane naznačoval potenciálnu anexiu dánskeho poloautonómneho územia, pričom nevylučoval ani použitie vojenskej sily, čo vyvolalo obavy v Európe. Puzder tvrdil, že prezidentove vyhlásenia boli užitočné na to, aby sa upriamila pozornosť na strategický význam Grónska, no nemali by sa brať vážne.
Veľvyslanec sa k záležitosti vyjadril iba deň po tom, čo americký minister zahraničných vecí Marco Rubio pred výborom Snemovne reprezentantov pre zahraničné veci vyhlásil, že tento arktický ostrov je „zatiaľ“ súčasťou Dánska.
Trump napokon v januári vylúčil inváziu Grónska a inicioval rokovania medzi USA a Dánskom o posilnení americkej vojenskej prítomnosti na tomto arktickom ostrove.