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Veľvyslanec USA pri OSN vyzval Hizballáh, aby sa dobrovoľne odzbrojil

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Na snímke Mike Waltz. Foto: TASR/AP

Tento rok podpísali libanonské a izraelské orgány rámcovú dohodu, ktorá zahŕňa odzbrojenie Hizballáhu, postupný izraelský ústup z okupovaného územia a nasadenie libanonskej armády do tejto oblasti.

Autor TASR
Bejrút 16. novembra (TASR) - Libanonské militantné hnutie Hizballáh, ktoré podporuje Irán, by malo dobrovoľne zložiť zbrane a odovzdať ich libanonskému štátu. V pondelok to počas návštevy Bejrútu vyhlásil americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.

„Žiadna krajina nemôže mať dve armády,“ zdôraznil Waltz. Podľa neho musí Libanon plne obnoviť svoju zvrchovanosť a nástrojom na to majú byť libanonské ozbrojené sily. Súčasnú situáciu označil za historickú príležitosť.

Tento rok v júni podpísali libanonské a izraelské orgány rámcovú dohodu, ktorá zahŕňa odzbrojenie Hizballáhu, postupný izraelský ústup z okupovaného územia a nasadenie libanonskej armády do tejto oblasti. Izrael však naďalej vykonáva sporadické útoky na okupovanom území a v jeho okolí, zatiaľ čo militanti sa odmietajú podriadiť vládnym plánom na ich odzbrojenie.

Hizballáh, ktorý s Izraelom viedol viacero vojen, čelí tlaku, aby sa odzbrojil. Po skončení občianskej vojny v Libanone v roku 1990 bol jedinou ozbrojenou skupinou, ktorá odmietla odovzdať zbrane.
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