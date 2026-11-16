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Veľvyslanec USA pri OSN vyzval Hizballáh, aby sa dobrovoľne odzbrojil
Tento rok podpísali libanonské a izraelské orgány rámcovú dohodu, ktorá zahŕňa odzbrojenie Hizballáhu, postupný izraelský ústup z okupovaného územia a nasadenie libanonskej armády do tejto oblasti.
Autor TASR
Bejrút 16. novembra (TASR) - Libanonské militantné hnutie Hizballáh, ktoré podporuje Irán, by malo dobrovoľne zložiť zbrane a odovzdať ich libanonskému štátu. V pondelok to počas návštevy Bejrútu vyhlásil americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
„Žiadna krajina nemôže mať dve armády,“ zdôraznil Waltz. Podľa neho musí Libanon plne obnoviť svoju zvrchovanosť a nástrojom na to majú byť libanonské ozbrojené sily. Súčasnú situáciu označil za historickú príležitosť.
Tento rok v júni podpísali libanonské a izraelské orgány rámcovú dohodu, ktorá zahŕňa odzbrojenie Hizballáhu, postupný izraelský ústup z okupovaného územia a nasadenie libanonskej armády do tejto oblasti. Izrael však naďalej vykonáva sporadické útoky na okupovanom území a v jeho okolí, zatiaľ čo militanti sa odmietajú podriadiť vládnym plánom na ich odzbrojenie.
Hizballáh, ktorý s Izraelom viedol viacero vojen, čelí tlaku, aby sa odzbrojil. Po skončení občianskej vojny v Libanone v roku 1990 bol jedinou ozbrojenou skupinou, ktorá odmietla odovzdať zbrane.
„Žiadna krajina nemôže mať dve armády,“ zdôraznil Waltz. Podľa neho musí Libanon plne obnoviť svoju zvrchovanosť a nástrojom na to majú byť libanonské ozbrojené sily. Súčasnú situáciu označil za historickú príležitosť.
Tento rok v júni podpísali libanonské a izraelské orgány rámcovú dohodu, ktorá zahŕňa odzbrojenie Hizballáhu, postupný izraelský ústup z okupovaného územia a nasadenie libanonskej armády do tejto oblasti. Izrael však naďalej vykonáva sporadické útoky na okupovanom území a v jeho okolí, zatiaľ čo militanti sa odmietajú podriadiť vládnym plánom na ich odzbrojenie.
Hizballáh, ktorý s Izraelom viedol viacero vojen, čelí tlaku, aby sa odzbrojil. Po skončení občianskej vojny v Libanone v roku 1990 bol jedinou ozbrojenou skupinou, ktorá odmietla odovzdať zbrane.