Veľvyslanec USA sa čoskoro vráti do Moskvy

Moskva/Washington 19. júna (TASR) - Veľvyslanec Spojených štátov amerických John Sullivan sa čoskoro vráti do Moskvy, informovala v sobotu ruská tlačová agentúra Interfax.



"Po dôležitom summite (prezidentov) sa teším na návrat do Moskvy, kde budem viesť silný tím pracovníkov americkej ambasády v Rusku. Budeme implementovať Bidenovu politiku naznačenú v Ženeve v oblasti strategickej stability, ľudských práv, ako aj stabilných a predvídateľných vzťahov s Ruskom," píše Sullivan v príspevku na sociálnej sieti Twitter, ktorý uverejnil hovorca americkej ambasády v Rusku.



Ruský prezident Vladimir Putin a prezident USA Joe Biden sa počas stredajšieho stretnutia v Ženeve dohodli okrem iného aj na tom, že sa veľvyslanci ich krajín vrátia na svoje pôsobiská a budú pokračovať v plnení svojich diplomatických povinností. Obaja veľvyslanci boli totiž pred niekoľkými mesiacmi pre napäté vzťahy Washingtonu a Moskvy povolaní späť do svojich domovských krajín.



Ruská strana po summite prezidentov avizovala, že ruský veľvyslanec Anatolij Antonov sa do Washingtonu vráti ešte do konca júna. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová potom v štvrtok uviedla, že Antonov by sa do Spojených štátov mal vráti už budúci týždeň. Presný dátum návratu Sullivana do Moskvy však zatiaľ nie je známy.