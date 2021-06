Veľvyslanec USA Sullivan sa údajne do konca týždňa vráti do Moskvy

Washington 21. júna (TASR) - Veľvyslanec Spojených štátov v Rusku John Sullivan sa údajne do konca týždňa vráti do Moskvy. V pondelok o tom informovala agentúra Interfax s odvolaním sa nemenovaný zdroj.



Sullivan odišiel z Moskvy koncom apríla po tom, ako Rusko vypovedalo desať zamestnancov americkej ambasády v Moskve v reakcii na podobný krok Washingtonu. Na minulotýždňovom summite prezidentov USA a Ruska sa však Vladimir Putin a Joe Biden dohodli na návrate veľvyslancov svojich krajín späť na svoje pôsobiská v USA a Rusku, kde budú pokračovať v plnení svojich diplomatických povinností.



Ruský veľvyslanec Anatolij Antonov je od nedele už späť vo Washingtone, zatiaľ čo Sullivan sa cez víkend vyjadril, že sa do Moskvy vráti čoskoro, presný dátum jeho návratu zatiaľ nie je známy.