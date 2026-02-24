< sekcia Zahraničie
Veľvyslanec USA sa zaviazal nezasahovať do záležitostí Francúzska
Autor TASR
Paríž 24. februára (TASR) - Americký veľvyslanec vo Francúzsku Charles Kushner v utorok telefonoval s francúzskym ministrom zahraničných vecí Jeanom-Noëlom Barrotom a zaviazal sa nezasahovať do vnútorných záležitostí Francúzska. Agentúru AFP o tom informoval diplomatický zdroj, píše TASR.
Kushner v pondelok ignoroval predvolanie francúzskeho rezortu diplomacie v súvislosti s komentármi administratívy USA k násilnej smrti francúzskeho pravicového aktivistu Quentina Deranqua. Šéf francúzskej diplomacie mu preto zablokoval prístup k členom vlády.
Barrot a Kushner sa spojili až v utorok telefonicky. „Minister mu zopakoval dôvody, ktoré viedli k predvolaniu: Francúzsko nemôže akceptovať žiadnu formu zasahovania alebo manipulácie svojej národnej verejnej diskusie orgánmi tretej krajiny,“ povedal člen Barrotovho tímu agentúre AFP. „Veľvyslanec to vzal na vedomie, vyjadril ochotu nezasahovať do našej verejnej diskusie a pripomenul priateľstvo, ktoré spája Francúzsko a Spojené štáty,“ dodal.
Deranque (23) zomrel na následky poranení hlavy v meste Lyon, keď ho 14. februára počas demonštrácie proti europoslankyni Rime Hassanovej z ľavicovej strany Nezlomné Francúzsko (LFI) napadlo najmenej šesť ľudí.
Americké veľvyslanectvo v Paríži cez víkend zdieľalo príspevok kancelárie ministerstva zahraničných vecí USA pre boj proti terorizmu, ktoré uviedlo, že „na vzostupe je radikálny ľavicový extrémizmus a na Deranqueho prípade vidno, akú hrozbu predstavuje pre verejnú bezpečnosť“.
Kushner nie je kariérny diplomat v súlade so zaužívanou praxou Spojených štátov pri obsadzovaní veľvyslaneckých postov v západných spojeneckých štátoch. Ide o realitného podnikateľa a zároveň otca Jareda Kushnera, manžela Trumpovej dcéry Ivanky. V minulosti bol odsúdený pre krátenie daní, Trump ho v roku 2020 omilostil.
Veľvyslaneca Kushnera si už francúzske ministerstvo zahraničných vecí predvolalo v minulosti pre jeho kritiku prístupu Francúzska k antisemitizmu. Aj toto stretnutie odignoroval.
