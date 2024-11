Veľvyslanec USA Salazar: Mexiko v súčasnosti nie je bezpečnou krajinou

Mexiko 14. novembra (TASR) - Veľvyslanec USA v Mexiku Ken Salazar v stredu uviedol, že Mexiko v súčasnosti nie je bezpečnou krajinou a kritizoval exprezidenta Andrésa Manuela Lópeza Obradora za neúspešnú bezpečnostnú politiku a odmietanie americkej pomoci. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry Reuters.



"Skutočnosť je taká, že Mexiko v súčasnosti nie je bezpečné," povedal Salazar. Mexického exprezidenta kritizoval za to, že bezpečnostná koordinácia medzi USA a Mexikom bola počas jeho vlády nedostatočná.



"Žiaľ, táto koordinácia v minulom roku zlyhala, a to najmä preto, že predchádzajúci prezident nechcel prijať pomoc od Spojených štátov," uviedol.



Salazar vyjadril nádej, že prezidentka Claudia Sheinbaumová, ktorá prevzala úrad v októbri, bude úspešnejšia v boji proti kriminalite a násiliu tým, že bude viac investovať do bezpečnosti.



Sheinbaumová, ktorá kandidovala za exprezidentovu stranu Hnutie národnej obrody (MORENA), sa zaviazala, že jej bezpečnostná politika bude úzko nadväzovať na politiku Lópeza Obradora, pripomína Reuters.



Mexiko už roky sužuje násilie, ktoré sa úradom nedarí potlačiť. Súvisí najmä s bojmi medzi drogovými kartelmi. V štáte Sinaloa si boje medzi kartelmi od septembra vyžiadali stovky obetí.