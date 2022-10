Veľvyslanec USA v Budapešti rokoval aj o závislosti na ruskej energii

Budapešť 18. októbra (TASR) - Zlepšenie americko-maďarskej spolupráce najmä v oblasti obrany a kritickej infraštruktúry, ako aj urýchlenie odpútania sa Maďarska od ruských energetických zdrojov boli hlavnými témami utorňajšieho rokovania nového veľvyslanca Spojených štátov v Budapešti Davida Pressmana s maďarským ministrom technológií a priemyslu Lászlóom Palkovicsom.



Podľa spravodajcu TASR o tom informovala webová stránka atv.hu. Americký veľvyslanec vo svojom príspevku na Facebooku schôdzku s Palkovicsom vysoko ocenil.



Pressman 8. augusta zložil sľub ako nový veľvyslanec Spojených štátov v Maďarsku a do Budapešti pricestoval 2. septembra.



"Obe krajiny spolu bojujú ako spojenci pri riešení najdôležitejších problémov hospodárskej a bezpečnostnej politiky. Je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby bilaterálne vzťahy (USA a Maďarska), postavené na spoločných hodnotách, boli silné," vyhlásil veľvyslanec v septembri po prílete do Maďarska.



Veľvyslanectvo USA v Budapešti v pondelok na Twitteri zverejnilo video s citátmi vysokých predstaviteľov maďarskej vlády a vládou financovaných komentátorov, ktorí "urobili tvrdé protizápadné a protiamerické vyhlásenia".



Video o proruských vyjadreniach je koncipované vo forme krátkeho kvízu s otázkou "Kto to povedal?".



"Čo ak politika budovania impéria smeruje od západu na východ a Ukrajina je ďalšou nádejnou provinciou euroatlantickej ríše?" znie jeden z citátov s otázkou, či to povedal ruský prezident Vladimir Putin, alebo predseda maďarského parlamentu László Kövér.



Ďalšie citáty sa týkajú tvrdení maďarských provládnych komentátorov súvisiacich s vojnou na Ukrajine o tom, že USA zaútočili na Európsku úniu, alebo že táto vojna v podstate prospieva záujmom Spojených štátov. Vo videu sa uvádza aj vyjadrenie vicepremiéra Zsolta Semjéna, ktorý hovoril o údajných "novopohanských, barbarských ideológiách vznikajúcich na amerických univerzitách".











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)