< sekcia Zahraničie
Veľvyslanec USA v Izraeli ostro kritizoval britského premiéra Starmera
Starmer patrí medzi niekoľko svetových lídrov, ktorí sa postavili proti izraelskému plánu na prevzatie kontroly nad mestom Gaza.
Autor TASR
Washington 8. augusta (TASR) - Americký veľvyslanec v Izraeli Mike Huckabee v piatok vyslovil ostrú kritiku na adresu britského premiéra Keira Starmera a uviedol, že Británia by pod jeho vedením prehrala druhú svetovú vojnu s nacistickým Nemeckom. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
Starmer patrí medzi niekoľko svetových lídrov, ktorí sa postavili proti izraelskému plánu na prevzatie kontroly nad mestom Gaza.
„Takže sa od Izraela očakáva, že sa vzdá Hamasu a nakŕmi ho, aj keď izraelskí rukojemníci sú vyhladovaní?“ napísal Huckabee na sociálnych sieťach. „Vzdalo sa Spojené kráľovstvo nacistom a nechalo im jedlo?... Keby ste boli premiérom, Spojené kráľovstvo by hovorilo po nemecky!“ dodal.
Izraelský bezpečnostný kabinet v noci na piatok schválil návrh premiéra Benjamina Netanjahua na prevzatie kontroly nad husto osídleným mestom Gaza. Kabinet ignoroval varovania izraelskej armády, že takáto operácia ohrozí životy zostávajúcich rukojemníkov a zároveň môže spôsobiť humanitárnu katastrofu.
„Táto akcia ničím neprispeje k ukončeniu tohto konfliktu ani nepomôže zabezpečiť prepustenie rukojemníkov,“ povedal Starmer a dodal, že takýto krok by „priniesol len ďalšie krviprelievanie“.
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk povedal, že plán Izraela na obsadenie mesta Gaza musí byť „okamžite zastavený“.
Agentúra AFP konštatuje, že Starmer tvrdo pracoval na budovaní vzťahov s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a pozval ho na štátnu návštevu, na ktorej ho na budúci mesiac prijme kráľ Karol III.
Starmer patrí medzi niekoľko svetových lídrov, ktorí sa postavili proti izraelskému plánu na prevzatie kontroly nad mestom Gaza.
„Takže sa od Izraela očakáva, že sa vzdá Hamasu a nakŕmi ho, aj keď izraelskí rukojemníci sú vyhladovaní?“ napísal Huckabee na sociálnych sieťach. „Vzdalo sa Spojené kráľovstvo nacistom a nechalo im jedlo?... Keby ste boli premiérom, Spojené kráľovstvo by hovorilo po nemecky!“ dodal.
Izraelský bezpečnostný kabinet v noci na piatok schválil návrh premiéra Benjamina Netanjahua na prevzatie kontroly nad husto osídleným mestom Gaza. Kabinet ignoroval varovania izraelskej armády, že takáto operácia ohrozí životy zostávajúcich rukojemníkov a zároveň môže spôsobiť humanitárnu katastrofu.
„Táto akcia ničím neprispeje k ukončeniu tohto konfliktu ani nepomôže zabezpečiť prepustenie rukojemníkov,“ povedal Starmer a dodal, že takýto krok by „priniesol len ďalšie krviprelievanie“.
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk povedal, že plán Izraela na obsadenie mesta Gaza musí byť „okamžite zastavený“.
Agentúra AFP konštatuje, že Starmer tvrdo pracoval na budovaní vzťahov s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a pozval ho na štátnu návštevu, na ktorej ho na budúci mesiac prijme kráľ Karol III.