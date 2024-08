Veľvyslanec USA: Orbánova mierová misia v Moskve bola iba divadlom

Budapešť 28. augusta (TASR) - Nedávna mierová misia predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána v Moskve bola iba akýmsi divadlom. Podľa servera 444.hu to v stredu v severomaďarskom Ostrihome pri návšteve ukrajinských utečencov vyhlásil veľvyslanec Spojených štátov v Budapešti David Pressman, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Veľvyslanec vyjadril pochybnosti o tom, že Orbána v tomto jeho kroku bude niekto nasledovať. Maďarský ministerský predseda podľa neho nie je žiadnou predzvesťou mieru. "Aj jemu je jasné, že táto vojna by sa na základe Putinovho rozhodnutia mohla skončiť už zajtra," dodal.



Podľa Pressmana je dôležité, aby všetci spojenci pochopili, že vojna by sa naozaj mohla skončiť, toto rozhodnutie však nemôžu urobiť Spojené štáty, ale ruský prezident Vladimir Putin.



"Maďarsko je spojencom USA a členom NATO. Preto je dôležité, aby obe krajiny zmýšľali rovnako o vážnych problémoch, ktorým musia ako spojenci čeliť. Takým je Putinova invázia na Ukrajinu," uzavrel americký veľvyslanec.



Putin 5. júla prijal Orbána, ktorému povedal, že je pripravený diskutovať o "nuansách" mierových návrhov na ukončenie vojny na Ukrajine. Maďarský premiér vyhlásil, že s Putinom chce diskutovať o otázkach, ktoré sú dôležité pre Európu. "Maďarsko sa pomaly stane poslednou európskou krajinou, ktorá môže hovoriť s každým," podčiarkol Orbán.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)