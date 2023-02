Veľvyslanec USA v Maďarsku: Vláda Orbána má názory podporované Putinom

Budapešť 1. februára (TASR) - Vzťah maďarského premiéra Viktora Orbána k Ukrajine a k Rusku analyzuje bruselské vydanie magazínu Politico. Všimol si to v stredu maďarský server hvg.hu, podľa ktorého veľvyslanec USA v Budapešti David Pressman nazýva Orbánov prístup ako politiku priateľstva s Ruskom.



Orbánovo správanie sa je podľa Politica čiastočne vnímané ako vnútropolitický trik, ktorým odvádza pozornosť od problémov domácej ekonomiky a oslovuje nacionalistických voličov. Rétorika maďarského premiéra je však podľa odborníkov viac ako krátkodobé politikárčenie: takto si chce totiž zachovať dlhodobé vzťahy s Moskvou. Spojenci Maďarska v Európskej únii a NATO to vnímajú čoraz kritickejšie, o čom svedčí aj vyjadrenie amerického veľvyslanca, vyplýva z vyjadrenia amerického veľvyslanca.



"Maďarskí vládni politici často hovoria o presadzovaní mieru, ale v otázkach od odsúdenia sankcií až po ruské návrhy na prímerie naďalej hlásajú názory podporované (ruským prezidentom Vladimirom) Putinom. Pripájame sa k výzve maďarskej vlády na mier, ale tieto výzvy by mali byť adresované Vladimirovi Putinovi," napísal pre Politico Pressman.



Experti pre Politico však súčasne pripomenuli, že Orbán nie je proti Ukrajine, ale chce vyhovieť Ukrajine i Rusku. Tí, ktorí premiéra osobne poznajú, si podľa bruselského magazínu jeho kontroverzné vyjadrenia vysvetľujú čiastočne tým, že rád otvorene hovorí o veciach, o ktorých iní politici mlčia.



Predsedníčka výboru ukrajinského parlamentu pre integráciu do EÚ Ivanna Klympušová-Cyncadzeová označila Orbánove vyjadrenia za "čisto ruskú rétoriku". Maďarsko je dlho nepriateľom slobody, napísala pre magazín. Podľa vlastných slov ju prekvapuje, že EÚ a NATO dosiaľ adekvátne nereagovali na maďarské vyhlásenia a kroky.