Veľvyslanec USA v Maďarsku zvolal kolegov z NATO

Budapešť 30. októbra (TASR) - Veľvyslanci a vojenskí atašé členských krajín NATO pôsobiaci v Budapešti sa v stredu stretli na americkej ambasáde, aby prediskutovali politiku "ekonomickej neutrality" deklarovanej Maďarskom, ktorej súčasťou sú aj jeho vzťahy s Ruskom a Čínou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Premiér Viktor Orbán tvrdí, že Maďarsko sa nechce nechať vmanévrovať do žiadneho bloku a chce okrem obchodov so západnými partnermi udržiavať hospodárske vzťahy aj s Ruskom a Čínou. Do Maďarska sa podľa Reuters snaží prilákať čínske závody na výrobu elektrických vozidiel a batérií a hovorí, že Budapešť si volí cestu "ekonomickej neutrality".



Veľvyslanectvo USA v Maďarsku informovalo, že na stredajšej schôdzke predstavitelia diskutovali o tejto politike, ktorá "má vplyv na bezpečnosť Spojených štátov a euroatlantické záujmy". Americký veľvyslanec David Pressman opätovne kritizoval maďarskú vládu za jej "rastúcu závislosť" od Moskvy a Pekingu.



Šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás v reakcii odporučil Pressmanovi "pozrieť sa na objem americko-čínskeho obchodu, pretože ten masívne rastie".