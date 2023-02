Veľvyslanec USA vyzval Srbsko, aby sa pridalo k sankciám proti Rusku

Belehrad 9. februára (TASR) - Veľvyslanec USA v Belehrade Christopher Hill v stredu vyhlásil, že Srbsko by sa malo pripojiť k medzinárodným sankciám proti Rusku za rozpútanie vojny na Ukrajine. Vo štvrtok o tom informovala tlačová agentúra HINA.



Americký veľvyslanec povedal, že sa musí vzdorovať zlu a práve to Európska únia robí. Podľa neho by Srbsko malo konať v súlade so svojimi záujmami a pridať sa ku krokom EÚ.



Hill v príhovore na podujatí Americkej obchodnej komory v Srbsku (AmCham Serbia) v Belehrade tiež povedal, že Srbsko má právo chcieť vstúpiť do EÚ, a dodal, že tento prístupový proces si vyžaduje trpezlivosť.



Budúcnosť Srbska je v členstve v EÚ, zdôraznil Hill.



V prípade sankcií proti Rusku za rozpútanie vojny, Belehrad hlasoval v OSN a v medzinárodných organizáciách za deklarácie a rezolúcie, ktoré odsudzovali inváziu Ruska na Ukrajinu. K sankciám uvaleným na Kremeľ sa však odmietol pridať.



Srbsko to obhajuje štátnymi a národnými záujmami, keďže takmer úplne závisí od dovozu ruského zemného plynu. Okrem toho sa Moskva spolu s Pekingom stavajú na stranu Srbska v otázke Kosova. Neuznali jeho nezávislosť, ktorú Priština vyhlásila v roku 2008, pripomenula v skoršej správe HINA.