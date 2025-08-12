< sekcia Zahraničie
Veľvyslanec: Vzťahy Nemecka a Izraela sú napäté
Veľvyslanec pripustil, že stratégia Izraela môže byť predmetom diskusie.
Autor TASR
Berlín 12. augusta (TASR) - Izraelský veľvyslanec v Nemecku Ron Prosor v utorok uviedol, že rozhodnutie Berlína pozastaviť dovoz zbraní do Izraela vážne zasiahlo vzájomné vzťahy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Väzby medzi krajinami sa úplne neprerušili, no „sú značne napäté“, uviedol veľvyslanec v rozhovore pre televíziu Welt TV. Namiesto diskusií o odzbrojení palestínskeho militantného hnutia Hamas sa teraz hovorí o odzbrojení Izraela. „Toto je oslava pre Hamas,“ zdôraznil Prosor.
Veľvyslanec pripustil, že stratégia Izraela môže byť predmetom diskusie. Zároveň však zdôraznil, že „ponechanie krajiny bez obrany, bez zbraní“ by znamenalo „nechať Izrael bezbranný“.
Nemecký kancelár Friedrich Merz minulý týždeň oznámil, že Berlín prestane až do odvolania dodávať Izraelu zbrane, ktoré by sa mohli použiť v Pásme Gazy. Merz k tomu pristúpil v reakcii na kroky Izraela, ktorý oznámil plán na prevzatie kontroly nad mestom Gaza. Kancelár uviedol, že je „čoraz ťažšie porozumieť“, ako by tento plán mohol pomôcť k dosiahnutiu legitímnych cieľov Izraela. Zdôraznil však, že obmedzenie neovplyvní dodávky vybavenia, ktoré Izrael používa na svoju obranu vrátane protivzdušných a námorných obranných systémov.
