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Veľvyslanectvá desiatok krajín a inštitúty podporili Budapest Pride
Signatári vyhlásenia opätovne vyjadrili podporu právam LGBTQI+ ľudí v Maďarsku aj na celom svete.
Autor TASR
Budapešť 23. júna (TASR) - Veľvyslanectvá 36 krajín a osem zahraničných kultúrnych inštitútov v Maďarsku vo svojom spoločnom vyhlásení k sobotňajšiemu 31. ročníku pochodu Budapest Pride ocenili postoj novej maďarskej vlády, podľa ktorej je „Maďarsko domovom všetkých Maďarov a každý by mal mať pocit, že má v národe svoje miesto“.
Ako informovala agentúra MTI, vyhlásenie podpísali okrem iných zástupcovia štátov ako Belgicko, Francúzsko, Poľsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo a Taliansko, ako aj predstavitelia kultúrnych centier, napríklad nemeckého Goetheho inštitútu, španielskeho Cervantesovho inštitútu, ako aj Francúzskeho či Poľského inštitútu.
Signatári vyhlásenia opätovne vyjadrili podporu právam LGBTQI+ ľudí v Maďarsku aj na celom svete. Zároveň sa prihlásili k ochrane dôstojnosti, rovnosti, zákazu diskriminácie, slobody prejavu a práva na pokojné zhromažďovanie v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv a Všeobecnou deklaráciou ľudských práv.
Ocenili aj významný prínos LGBTQI+ ľudí, aktivistov za ľudské práva, občianskej spoločnosti a komunitných organizácií pri podpore inklúzie, vzájomného rešpektu a rovnosti príležitostí v Maďarsku v uplynulých rokoch. Budapest Pride označili za dôležitý prejav slobody prejavu, jednoty a pokojného zhromažďovania, o čom podľa diplomatov svedčila aj rekordná účasť na minuloročnom podujatí.
„Spoločne opätovne potvrdzujeme náš spoločný záväzok vo veci spravodlivosti, rešpektu a začlenenia každého človeka,“ uvádza sa vo vyhlásení. „Tešíme sa, že to budeme môcť osláviť 27. júna,“ píše sa v texte.
Ako informovala agentúra MTI, vyhlásenie podpísali okrem iných zástupcovia štátov ako Belgicko, Francúzsko, Poľsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo a Taliansko, ako aj predstavitelia kultúrnych centier, napríklad nemeckého Goetheho inštitútu, španielskeho Cervantesovho inštitútu, ako aj Francúzskeho či Poľského inštitútu.
Signatári vyhlásenia opätovne vyjadrili podporu právam LGBTQI+ ľudí v Maďarsku aj na celom svete. Zároveň sa prihlásili k ochrane dôstojnosti, rovnosti, zákazu diskriminácie, slobody prejavu a práva na pokojné zhromažďovanie v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv a Všeobecnou deklaráciou ľudských práv.
Ocenili aj významný prínos LGBTQI+ ľudí, aktivistov za ľudské práva, občianskej spoločnosti a komunitných organizácií pri podpore inklúzie, vzájomného rešpektu a rovnosti príležitostí v Maďarsku v uplynulých rokoch. Budapest Pride označili za dôležitý prejav slobody prejavu, jednoty a pokojného zhromažďovania, o čom podľa diplomatov svedčila aj rekordná účasť na minuloročnom podujatí.
„Spoločne opätovne potvrdzujeme náš spoločný záväzok vo veci spravodlivosti, rešpektu a začlenenia každého človeka,“ uvádza sa vo vyhlásení. „Tešíme sa, že to budeme môcť osláviť 27. júna,“ píše sa v texte.