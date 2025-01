Veľvyslanectvo: Povolávacie výzvy pre Ukrajincov v Poľsku sú falošné

Varšava 3. januára (TASR) - V poľských médiách sa objavili výzvy pre ukrajinských mužov žijúcich v Poľsku na nástup do vojenskej služby. Podľa ukrajinského veľvyslanectva vo Varšave ide o podvod, píše TASR podľa piatkovej správy agentúry PAP.



"V súvislosti so správami, ktoré sa objavili v médiách o zasielaní takzvaných vojenských povolávacích rozkazov ukrajinským obyvateľom v Poľsku z poľského Úradu pre cudzincov, by sme vás chceli informovať, že tieto správy sú nepravdivé," napísalo ukrajinské veľvyslanectvo na Facebooku.



Upresnilo, že Ukrajincom na území Poľska sa neposielali žiadne povolávacie rozkazy či oznámenia o brannej povinnosti. Ukrajinskí občania žijúci v zahraničí sa však môžu dobrovoľne pripojiť k ukrajinskej légii, ktorá sa formuje v Poľsku, dodalo veľvyslanectvo.



Úrad pre cudzincov už vo štvrtok zverejnil na svojej webovej stránke varovanie pred falošnými povolávacími rozkazmi.