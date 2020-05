Nemocnice v Tanzánii sú údajne preplnené nakazenými pacientami

Dar es Salaam 14. mája (TASR) – Nemocnice v Tanzánii sú ochromené "exponenciálnym nárastom" prípadov ochorenia COVID-19 spôsobovaného novým koronavírusom. Riziko nákazy je "mimoriadne vysoké" v hlavnom meste Dar es Salaam a jeho okolí, tvrdí podľa denníka The Guardian veľvyslanectvo USA v tejto východoafrickej krajine v nezvyčajne kritickom vyhlásení zverejnenom v stredu večer.



Obmedzená kapacita nemocníc v celej Tanzánii by podľa vyhlásenia mohla viesť k oneskorenému poskytovaniu lekárskej starostlivosti osobám v ohrození života, a to aj pacientom s COVID-19.



Dokument sa však nezmieňuje o kritike tanzánijských orgánov, ktoré majú zamlčiavať skutočný rozsah epidémie.



Ešte 29. apríla hlásili tanzánijské úrady 480 prípadov nákazy a 21 úmrtí na COVID-19. Odvtedy neboli zverejnené nové údaje.



Prezident Tanzánie John Magufuli pandémiu spochybňuje a obviňuje zdravotníkov z jej zveličovania. Napríklad kostoly, reštaurácie a bary sú v krajine otvorené bez obmedzenia.



Začiatkom apríla Magufuli tvrdil, že testovacie súpravy na COVID-19 nie sú spoľahlivé, pretože do jedného laboratória anonymne zaslal vzorky odobraté z kozy, vtáka a papáje, pričom mu oznámili, že sú pozitívne. Následne dal laboratórium zavrieť a odvolal jeho riaditeľa.



Šéf Afrického centra pre kontrolu chorôb John Nkengasong tvrdenia o nespoľahlivosti testovacích súprav odmietol a vyzval Tanzániu, aby poskytla aktuálne informácie o pandémii.