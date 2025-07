Veľvyslanectvo USA obvinilo húsíov z únosu členov posádky Eternity C

Saná/Rijád 9. júla (TASR) - Americké veľvyslanectvo v Saudskej Arábii v stredu obvinilo jemenských povstalcov z únosu „mnoho preživších“ členov posádky nákladnej lode Eternity C, ktorá sa potopila v Červenom mori po ich útokoch. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Povstalci zaútočili na Loď Eternity C v pondelok a utorok približne 90 kilometrov juhozápadne od jemenského prístavu Hudajdá. Vojenský hovorca húsíov Jahjá Sarí povedal, že zachránili niekoľko členov posádky a prepravili ich do bezpečia.



Agentúra Reuters s odvolaním sa na svoje zdroje napísala, že štyria z 25 ľudí na palube zahynuli ešte predtým, než loď opustili zvyšní členovia posádky. Plavidlo po útokoch unášal prúd, potopilo sa v stredu nad ránom.



„Po tom, čo zabili ich kolegov, potopili loď a bránili záchranným snahám, húsíjskí teroristi uniesli mnohých preživších členov posádky lode Eternity C. Vyzývame na ich okamžité a bezpodmienečné bezpečné prepustenie,“ uviedlo veľvyslanectvo USA v Rijáde na sociálnej sieti X. Povstalci podľa neho svojím konaním naďalej „ukazujú svetu, prečo mali Spojené štáty pravdu, keď ich označili za teroristickú organizáciu“.



Posádku Eternity C tvorilo 21 Filipíncov a jeden Rus, na palube boli aj traja ochrankári. Námorná misia EÚ Aspides pre AFP uviedla, že piatich Filipíncov a jedného ochrankára z Indie zachránili, ďalších 19 ľudí je nezvestných. Pátracie operácie pokračujú.