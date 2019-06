Veľvyslanectvo USA v Rusku protestovalo v kauze obvineného Američana

Whelan, bývalý príslušník americkej námornej pechoty, obvinenia popiera a verejne sa sťažoval na zlé podmienky vo väzbe. Vyhlásil, že jeho život je v nebezpečenstve, dodala AP.

Moskva 26. júna (TASR) - Americké veľvyslanectvo v Rusku oficiálne protestovalo proti údajnému zlému zaobchádzaniu s občanom USA, ktorý je v ruskej väzbe pre obvinenie zo špionáže. Informovala o tom agentúra AP.



Americké veľvyslanectvo v stredu oznámilo, že poslalo ruskému ministerstvu zahraničných vecí protestnú nótu so žiadosťou o preskúmanie tvrdení o zlom zaobchádzaní s Paulom Whelanom.



Tohto Američana, ktorý má aj britské, írske a kanadské občianstvo, zadržali 28. decembra 2018 v hotelovej izbe v Moskve a obvinili zo špionáže, za ktorú mu hrozí až 20 rokov väzenia.



Whelan, bývalý príslušník americkej námornej pechoty, obvinenia popiera a verejne sa sťažoval na zlé podmienky vo väzbe. Vyhlásil, že jeho život je v nebezpečenstve, dodala AP.



Moskovský súd 20. júna potvrdil rozhodnutie súdu nižšieho stupňa, ktorý do 5. augusta predĺžil Whelanovi vyšetrovaciu väzbu. Obhajoba žiadala pre Whelana domáce väzenie alebo prepustenie na kauciu.



Whelan sa vo svojom vyhlásení pred súdom obrátil na najvyšších predstaviteľov štyroch krajín, ktorých je občanom, a žiadal ich o pomoc a verejný prejav podpory.



Whelanovi podľa slov jeho právneho zástupcu niekto údajne podal externý pamäťový disk, na ktorom boli utajované informácie, o ktorých nevedel.



Príbuzní uviedli, že bol v Moskve, aby sa ako hosť zúčastnil na priateľovej svadbe. Rodina sa so žiadosťou o pomoc obrátila na americký Kongres, ministerstvo zahraničných vecí USA i veľvyslanectvo USA v Rusku.