Veľvyslanectvo USA sa dištancuje od ideálneho receptu na prípravu čaju

Londýn 25. januára (TASR) - Americké veľvyslanectvo v Londýne vydalo tlačovú správu, v ktorej sa - s nádychom britského humoru - dištancuje od záverov výskumu týkajúceho sa pitia čaju. Ubezpečuje pritom britskú verejnosť, že odporúčania publikované americkou vedkyňou "nepredstavujú oficiálnu politiku" Spojených štátov.



Ako informovala agentúra AFP, kauzu spôsobila profesorka chémie na Bryn Mawr College Michelle Franclová, ktorá navrhla pridať do britského receptu na prípravu čaju štipku soli, trochu citrónovej šťavy a následne energicky stlačiť čajové vrecúško.



Franclová vo svojej novej knihe Steeped: The Chemistry of Tea objasňuje, že ión sodíka obsiahnutý v soli blokuje horkosť čaju; citrónová šťava by eliminovala jemnú "penu", ktorá sa niekedy objavuje na povrchu nápoja. Pokiaľ ide o vrecúška, tie by mali byť podľa možnosti veľké a šálka by mala byť malá, robustná a predhriata.



Zistila tiež, že je lepšie liať mlieko do čaju. Ide pritom o zlú správu pre ľudí - tzv. miffies -, ktorí razia zásadu "Milk in First", teda nalievajú do šálok najprv mlieko a až potom čaj.



Franclovej publikované a medializované zistenia mali v Británii pomerne veľkú odozvu.



V snahe predísť prípadnému diplomatickému škandálu veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Londýne vydalo v stredu humorne ladenú tlačovú správu, v ktorej čaj označuje za elixír spojenectva medzi Britániou a USA a posvätné puto medzi týmito dvoma národmi. Najmä v ňom však Britov dôrazne ubezpečuje, že pridávanie soli do britského národného nápoja "nie je a nikdy nebude oficiálnou politikou USA".



"Veľvyslanectvo USA bude naďalej pripravovať čaj správnym spôsobom. V mikrovlnke," píše sa vo vyhlásení ambasády USA s nádychom britského humoru.



Britský kabinet, ktorý sa zvyčajne obmedzuje na riadenie vlády, si nenechal ujsť možnosť reagovať: vo svojom vyhlásení tiež vyzdvihol výnimočný vzťah medzi Britániou a USA, ale "z celého srdca" vyjadril nesúhlas so spôsobom prípravy čaju na americkej ambasáde. "Čaj sa dá pripraviť iba za pomoci kanvice," deklarovala britská vláda.



Čaj je tradične obľúbeným horúcim nápojom Spojeného kráľovstva. Štúdia vykonaná na skupine 2400 ľudí však naznačuje, že káva je teraz o niečo populárnejšia. Kávu totiž pravidelne pije asi 63 percent opýtaných; čaj by si vybralo viac ako 59 percent respondentov.