Šalamúnove ostrovy zakázali vstup americkým vojenským lodiam

Sydney 30. augusta (TASR) - Šalamúnove ostrovy zakázali lodiam námorných síl Spojených štátov vstup do svojich prístavov. V utorok to oznámilo americké veľvyslanectvo v Canberre, informuje agentúra AFP s tým, že tento krok zvyšuje obavy z narastajúceho vplyvu Číny v danom regióne.



Ambasáda vo vyhlásení uviedla, že Spojené štáty dostali oficiálne oznámenie od vlády Šalamúnových ostrovov v súvislosti s moratóriom na vstup amerických lodí do prístavov tejto ostrovnej krajiny v Tichom oceáne. Ako dôvod predstavitelia Šalamúnových ostrovov uviedli prípravu aktualizácií v platných procedúrach týkajúcich sa pravidiel lodí vstupujúcich do miestnych prístavov.



K tomuto oznámeniu prišlo týždeň po tom, čo jedno plavidlo americkej pobrežnej stráže nedostalo povolenie na doplnenie paliva v hlavnom meste Šalamúnových ostrovov Honiara. V pondelok v rámci humanitárnej misie vplávala na Šalamúny ešte predtým, než moratórium vstúpilo do platnosti, vojenská americká nemocničná loď Mercy.



Úrad premiéra Manesseha Sogavareho vo vyhlásení pre agentúru Reuters povedal, že cieľom uvedených zmien je vytvoriť kapacity na dohľad nad exkluzívnymi ekonomickými zónami Šalamúnových ostrovov.



AFP dodáva, že nebolo jasné, či sa pozastavenie vstupu do prístavov týka aj ďalších námorných síl – vrátane Austrálie, ktorá je blízkym partnerom Šalamúnových ostrovov.