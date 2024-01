Veľvyslanectvo USA: Spoločné cvičenie je podporou celistvosti Bosny

Sarajevo 8. januára (TASR) - Vojenské cvičenie v Bosne a Hercegovine (BaH), do ktorého sa v pondelok zapoja aj americké stíhačky F-16, je prejavom podpory pre BaH čeliacu odštiepeneckému úsiliu. Uviedlo to v pondelok americké veľvyslanectvo v Sarajeve. TASR správu prevzala z agentúry Hina.



Dve stíhačky F-16 Fighting Falcon vzdušných síl USA (USAF) sa spolu sa ďalšími americkými silami a ozbrojenými zložkami BaH v pondelok popoludní zapoja do cvičenia v okolí miest Tuzla a Brčko, píše veľvyslanectvo na svojej oficiálnej webovej stránke.



"Toto dvojstranné cvičenie je príkladom spolupráce medzi dvoma armádami, ktorá prispieva k mieru a bezpečnosti na západnom Balkáne a takisto potvrdzuje záväzok USA zaisťovať územnú celistvosť BaH," píše veľvyslanectvo.



USA zdôrazňujú, že súčasťou ústavu tejto krajiny nie je právo na odtrhnutie sa a preto budú konať v prípade, ak sa ktokoľvek pokúsi zmeniť túto základnú časť Daytonskej mierovej dohody. Mierovú zmluvu v Daytone medzi znepriatelenými stranami v roku 1995 sprostredkovali Spojené štáty a ukončila sa tak občianska vojna v Bosne a Hercegovine. Na základe zmluvy BaH tvoria dva poloautonómne bloky - Republika srbská a moslimsko-chorvátska Federácia Bosny a Hercegoviny.