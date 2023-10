Veľvyslanectvo USA v Bejrúte vyzvalo občanov USA, aby opustili Libanon

Bejrút 19. októbra (TASR) - Veľvyslanectvo USA v Libanone vyzvalo vo štvrtok svojich občanov, aby z tejto krajiny odišli, kým sú komerčné lety ešte dostupné. Bezpečnostnú situáciu v Libanone označilo veľvyslanectvo za nepredvídateľnú, dodala agentúra DPA.



Občanom USA, ktorí sa napriek varovaniu rozhodnú z Libanonu neodcestovať, sa odporúča pripraviť si plán pre mimoriadne situácie.



Tieto výstrahy prichádzajú, keď sa situácia na libanonsko-izraelskej hranici vyostruje a od útokov palestínskeho hnutia Hamas na Izrael a odvety izraelskej armády v podobe vlny protiútokov na pásmo Gazy dochádzalo k incidentom aj pozdĺž hranice medzi Izraelom a Libanonom. Táto eskalácia podľa viacerých analytikov podnecuje obavy z prepuknutia regionálneho konfliktu.



Ako informoval denník The Times of Israel (TOI), vo štvrtok bol sever Izraela opakovane vystavený raketovým útokom a cezhraničným prestrelkám s proiránskou šiitskou militantnou skupinou Hizballáh a jej palestínskymi spojencami, ktoré operujú z územia Libanonu.



TOI spresnil, že terčom delostreleckej paľby z libanonského územia bol kibuc Manara. Neskôr bolo desiatkami rakiet ostreľovaných niekoľko dedín na severe Izraela. Varovné sirény sa spustili vo viacerých lokalitách vrátane miest Naharija a Kirjat Šmona.



Podľa TOI si doterajšie boje v libanonsko-izraelskom pohraničí vyžiadali životy najmenej piatich izraelských vojakov, 13 ozbrojencov Hizballáhu a piatich príslušníkov palestínskych ozbrojených formácií. O život prišiel aj jeden izraelský civilista a dvaja civilisti v Libanone. Obeťou paľby sa stal aj jeden novinár.



Po tom, ako Izrael oznámil, že jeho cieľom je vojenskou operáciou zvrhnúť nadvládu Hamasu nad pásmom Gazy, Irán opakovane varoval, že tento konflikt sa môže rozšíriť na celý priľahlý región.



Izrael aj USA však Irán a Hizballáh vyzývajú, aby do tohto konfliktu nezasahovali. Washington okrem toho vyslal do regiónu dve skupiny lietadlových lodí, čím naznačil, že by sa mohol vojensky angažovať na obranu Izraela.