Veľvyslanectvo USA v Izraeli vyzvalo zamestnancom, aby obmedzili pohyb

Jeruzalem 19. apríla (TASR) - Veľvyslanectvo USA v Izraeli v piatok nariadilo zamestnancom a ich rodinným príslušníkom, aby obmedzili svoj pohyb v rámci krajiny. Reagovalo tak na správy amerických médií, že Izrael podnikol útok proti Iránu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"V súvislosti so správami, že Izrael uskutočnil odvetný úder na územie Iránu, sa zamestnancom vlády USA a ich rodinným príslušníkom až do odvolania obmedzujú osobné cesty mimo Telavivského obvodu", Jeruzalema a mesta Beer Ševa, uviedlo veľvyslanectvo v bezpečnostnom odporúčaní zverejnenom na svojej webovej stránke.



Vzhľadom na "zložitú" bezpečnostnú situáciu, ktorá sa "môže rýchlo meniť", môže ambasáda ďalej obmedziť alebo zakázať zamestnancom cestovať do niektorých častí Izraela, jeruzalemského Starého mesta a na okupovaný Západný breh, dodala.



Americké médiá s odvolaním na nemenovaných predstaviteľov napísali, že Izrael v noci na piatok zaútočil na Irán v rámci odvety za jeho víkendový útok.



Podľa iránskych štátnych médií neboli zaznamenané žiadne škody. Explózie podľa Teheránu spôsobila protivzdušná obrana, keď zostreľovala podozrivé objekty, napísala britská spravodajská stanica BBC.



Irán minulý víkend vôbec prvýkrát priamo zaútočil na Izrael, keď vypálil na územie svojho úhlavného nepriateľa stovky rakiet a bezpilotných lietadiel. Väčšinu z nich zachytili systémy protivzdušnej obrany. Izraelská armáda prisľúbila odvetu.



Teherán tvrdí, že konal v sebaobrane po nálete na svoj konzulát v sýrskej metropole Damask z 1. apríla. Mnohí pozorovatelia ho pripisujú Izraelu, ktorý sa však k útoku neprihlásil, ale ani nepoprel svoju zodpovednosť.