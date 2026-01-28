< sekcia Zahraničie
Veľvyslanectvo USA v Kodani nahnevalo veteránov odstránením vlajok
Autor TASR
Kodaň 28. januára (TASR) - Dánski vojnoví veteráni v stredu kritizovali americké veľvyslanectvo v Kodani, že nechalo odstrániť dánske vlajky vztýčené pred misiou na počesť dánskych vojakov padlých v Afganistane. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Americký prezident Donald Trump minulý týždeň rozhneval časť spojencov zľahčovaním úlohy neamerických jednotiek NATO vo vojne v Afganistane. V rozhovore povedal, že jednotky NATO „zostali trochu vzadu, trochu mimo frontovej línie“.
V reakcii na to sa v kvetinových záhonoch pred veľvyslanectvom v Kodani objavilo 44 dánskych vlajok s menami 44 dánskych vojakov padlých v Afganistane.
„Ak si je americký veľvyslanec plne vedomý toho, čo sa deje v Dánsku, potom bude vedieť, o čo ide. Bude vedieť, že to vyzerá ako provokácia,“ povedal predseda Dánskeho združenia veteránov Carsten Rasmussen.
Dodal, že mnohí považovali Trumpove komentáre za „zradu“ svojich bratov v zbrani. V sobotu tiež preto plánujú tichý pochod smerom k veľvyslanectvu.
Veľvyslanectvo pôvodne oznámilo, že vlajky boli umiestnené bez koordinácie s ním, a preto ich odstránilo. „Bol to zbytočný čin, ktorý mnohí Dáni vnímali ako provokáciu,“ povedal Rasmussen.
„Bojovali sme po boku Američanov v Afganistane, Iraku a inde a v Afganistane sme stratili veľa vojakov – na obyvateľa toľko, koľko stratili Američania,“ povedal pre vysielateľa TV2 predstaviteľ Kodane Jens-Kristian Lutken.
Neskôr boli vlajky znovu umiestnené pred budovou a majú tam zostať.
Veľvyslanectvo neskôr pre dánske médiá uviedlo, že cieľom nebolo úmyselné znevažovanie vlajok a že keby vedelo o ich skutočnom účele, neodstránilo by ich.
