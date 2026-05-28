Štvrtok 28. máj 2026
Veľvyslanectvo USA v Kyjeve potvrdilo, že zostáva otvorené

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Kyjev 28. mája (TASR) - Veľvyslanectvo Spojených štátov v Kyjeve vo štvrtok oznámilo, že zostáva otvorené. Poprelo tým správy o zmenách v prevádzke po varovaniach Ruska o vystupňovaní útokov, pre ktoré by mali diplomati a cudzinci odísť z ukrajinského hlavného mesta. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.

Viaceré ukrajinské médiá vo štvrtok informovali o odchode ambasády USA s odvolaním sa na vyjadrenia šéfky diplomacie Európskej únie Kaje Kallasovej.

Tá novinárom počas zasadnutia EÚ na Cypre povedala, že všetky zahraničné veľvyslanectvá v Kyjeve okrem jednej ignorovali hrozby útokov z Moskvy. "Včera sme sa od Ukrajiny dopočuli, že všetky ambasády okrem jednej zostali," povedala Kallasová. "Všetci Európania zostali. Amerika odišla."

Viacero členských štátov EÚ si po pondelkovom varovaní Moskvy diplomatom a cudzincom v Kyjeve predvolalo ruských veľvyslancov.

Ambasáda USA na sociálnej sieti vo štvrtok oznámila, že je otvorená, jej prevádzka sa nijako nezmenila a pravdivé nie sú správy tvrdiace niečo iné. Zdôraznila, že pre ministerstvo zahraničných vecí USA je bezpečnosť Američanov prvoradá a pravidelne hodnotí bezpečnostné opatrenia týkajúce sa veľvyslanectva v Kyjeve.

Poradca ukrajinského prezidenta Dmytro Lytvyn novinárom povedal, že Ukrajina má informácie, podľa ktorých viacerí americkí diplomati odišli z Kyjeva v čase posledného rozsiahleho útoku Ruska z nedele. Dodal, že Ukrajina je vďačná všetkým ambasádam, ktoré pracujú v Kyjeve a podporujú krajinu.

Úradujúca americká veľvyslankyňa na Ukrajine Julie Davisová bola počas víkendu na podujatí v Ľvove, ukazuje príspevok jej zastupiteľstva na sociálnej sieti.
