Veľvyslanectvo USA v Rusku od 1. augusta neposkytuje konzulárne služby

Moskva 28. júna (TASR) - Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Rusku prestane od 1. augusta poskytovať konzulárne služby pre nedostatok zamestnancov. Uviedol to v nedeľu veľvyslanec USA v Rusku John Sullivan, informoval portál Meduza.io.



"Od 1. augusta bude u nás pracovať veľmi málo ľudí, v dôsledku čoho nebude možné poskytovať konzulárne služby, ktoré, ako viem, veľmi potrebujú Američania aj Rusi. Toto nie je len prekážka vo vzťahoch USA a Ruska. Bude to mať vážne následky osobného charakteru pre rodiny a tiež pre obchod a firmy, a to ako americké tak aj ruské," uviedol Sullivan pre ruský televízny kanál Dožď.



Veľvyslanectvo USA v Moskve dočasne pozastavilo poskytovanie konzulárny služieb už začiatkom mája, keď ruská strana zakázala americkej ambasáde zamestnávať ruských občanov. Rusko však tento zákaz neskôr "odložilo". Napriek tomu však USA v máji museli zatvoriť generálny konzulát v ruskom Jekaterinburgu.



Toto opatrenie súvisí so zavedením odvetných sankcií voči USA, ktoré v apríli uvalili na Rusko sankcie za údajné zasahovanie do vlaňajších amerických prezidentských volieb a účasť na kybernetickom útoku proti federálnym úradom USA. Moskva tieto obvinenia poprela. USA vtedy nariadili vyhostenie desiatich ruských diplomatov, uvalili sankcie na desiatky spoločností a ľudí a obmedzili ďalšie možnosti Ruska požičiavať si peniaze.



Rusko zareagovalo odvetnými krokmi: nariadilo odchod desiatich amerických diplomatov, zaradilo na čiernu listinu osem súčasných a bývalých vysokopostavených predstaviteľov USA a sprísnilo podmienky pre fungovanie amerického veľvyslanectva.



Americký prezident Joe Biden a ruský prezident Vladimir Putin sa potom 16. júna na summite v Ženeve dohodli na návrate veľvyslancov svojich krajín späť na svoje pôsobiská v USA a Rusku.