Veľvyslanectvo USA vyzýva svojich občanov, aby opustili územie Ruska

Moskva/Londýn 28. septembra (TASR) - Veľvyslanectvo USA v Moskve vyzvalo občanov Spojených štátov, aby z dôvodu vyhlásenej mobilizácie okamžite opustili Rusko. Informovala o tom v stredu britská stanica BBC.



"Občania USA by nemali cestovať do Ruska a tí, ktorí tam žijú alebo sa tam nachádzajú, by mali Rusko okamžite opustiť," kým ešte je možnosť cestovať komerčnými linkami, uvádza sa vo vyhlásení veľvyslanectva.



Veľvyslanectvo USA v Moskve súčasne vyjadrilo obavy, že ruské úrady nemusia uznať dvojaké občianstvo Ruska a Spojených štátov. Ľuďom s takýmito dokladmi by pritom mohli odoprieť prístup ku konzulárnej pomoci amerického zastupiteľského úradu, zabrániť im opustiť Rusko a povolať ich na vojenskú službu.



Ambasáda tiež občanom USA pripomenula: "V Rusku nie je zaručené právo na pokojné zhromažďovanie ani sloboda prejavu".



Apelovala, aby sa občania USA vyhýbali akýmkoľvek politickým a iným protestným akciám a nefotografovali počas nich policajtov.



Veľvyslanectvo varovalo, že v nedávnej minulosti došlo k prípadom, keď ruské úrady zatkli občanov USA, ktorí sa zúčastnili na demonštráciách v Rusku.



Svojich občanov, ktorí sa nachádzajú v Rusku, vyzvali na čo najskorší návrat do vlasti aj vlády Bulharska, Poľska a Estónska. Varovali aj pred cestami do Ruska.