Veľvyslankyňa EÚ je v Nikarague persona non grata;krajinu musí opustiť

Managua 29. septembra (TASR) - Nikaragua označila veľvyslankyňu Európskej únie Bettinu Muscheidtovú za "nežiaducu osobu" a vyzvala ju, aby opustila krajinu. Pre agentúru Reuters to v noci na štvrtok potvrdili tri diplomatické zdroje.



Nikaragujské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo Muscheidtovú, označilo ju za "nežiaducu osobu" (persona non grata) a oznámilo jej, že by mala Nikaraguu opustiť, uviedol jeden z diplomatických zdrojov, ktoré si priali zostať v anonymite.



Požiadavka nikaragujského rezortu diplomacie, aby Muscheidtová opustila krajinu, prišla po tom, ako EÚ minulý týždeň požiadala Ortegu o "obnovenie demokracie". Vyzvala tiež na prepustenie tamojších politických väzňov a dodržiavanie ľudských práv.



Nikaragujská vláda v júni neudelila agrément novému veľvyslancovi Spojených štátov Huga Rodrigueza a vo februári označila za nežiaducu osobu veľvyslanca Vatikánu Waldemara Stanislawa Sommertaga, ktorý musel následne krajinu opustiť.



V Nikarague v roku 2018 prepukli masové protesty proti Ortegovi. Policajné zásahy na demonštráciách si vyžiadali viac ako 300 obetí. Počas vlaňajších prezidentských volieb boli tiež zatknutí všetci Ortegovi politickí protivníci.



Ortega (76), bývalý marxistický povstalec, ktorý koncom 70. rokov pomáhal zvrhnúť pravicovú diktatúru, sa vrátil k moci v roku 2007. Vo vlaňajších novembrových voľbách, ktoré sú považované za zmanipulované, si zabezpečil štvrté funkčné obdobie.