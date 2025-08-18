< sekcia Zahraničie
Veľvyslankyňa EÚ odmieta mier, ktorý by žiadal ústupky na Donbase
Mathernová kritizovala aj stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v meste Anchorage na Aljaške.
Autor TASR
Kyjev 17. augusta (TASR) - Veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Mathernová odmieta mier, ktorý by od Ukrajiny vyžadoval, aby sa vzdala území neokupovaných Ruskom. Na svojom webe o tom informoval denník Le Monde.
„Mier, ktorý by od Ukrajiny žiadal, aby sa vzdala častí Donbasu, ktoré sú stále pod jej kontrolou, je neprijateľný,“ napísala diplomatka vo svojom príspevku na Facebooku. Dodala, že EÚ nebude tolerovať mier, ktorý by bol „len iným slovom pre kapituláciu“.
Mathernová kritizovala aj stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v meste Anchorage na Aljaške.
„Prezident Trump sa rozhodol netlačiť na prímerie. Namiesto toho Putin predstavil údajnú 'mierovú ponuku', ktorá je v skutočnosti diktátom agresora: Ukrajina by mala napríklad odovzdať východ svojho územia, nad rámec toho, čo už (Putin) vojensky dobyl. Takýto 'mier' je neprijateľný,“ uviedla veľvyslankyňa.
Zároveň pripomenula, že stanovisko EÚ je jasné a nemenné: mier musí byť založený na medzinárodnom práve a musí rešpektovať nezávislosť, suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny. „Žiadne ilúzie, žiadne kompromisy s agresormi,“ píše Mathernová.
Dodala, že prítomnosť siedmich európskych lídrov na stretnutí prezidenta Trumpa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Bielom dome je jasným signálom, že Európa stojí na strane Ukrajiny jednotne a odhodlane a „nebude tolerovať mier, ktorý je len iným slovom pre kapituláciu.“
Ubezpečila, že Ukrajina sa môže plne spoľahnúť na svojich európskych partnerov. „EÚ preukázala pevný postoj, odvahu a zdravý rozum. Pretože dostať agresora do pozície, aby diktoval podmienky mieru, by znamenalo ohroziť mier v celej Európe,“ uviedla Mathernová.
