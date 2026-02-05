< sekcia Zahraničie
Veľvyslankyňa EÚ sa ohradila proti výrokom hovorkyne ruského MZV
Podľa Mathernovej šlo o vyjadrenia namierené proti nej nielen ako veľvyslankyni EÚ, ale aj ako žene v súvislosti s jej verejnými vyjadreniami o dôsledkoch ruských útokov na Ukrajinu.
Autor TASR
Kyjev 5. februára (TASR) - Veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Mathernová reagovala na vyjadrenia hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marije Zacharovovej, ktorá na sociálnych sieťach komentovala fotografiu diplomatky z núdzového prenocovania v hotelovej kúpeľni počas ruských útokov na Ukrajinu. Informovali o tom ukrajinské médiá.
Mathernová v uplynulých dňoch na sociálnych sieťach informovala o nočných útokoch ruskej armády na viaceré ukrajinské mestá a zverejnila fotografiu, ku ktorej doplnila text, že z bezpečnostných dôvodov spala v kúpeľni svojej hotelovej izby.
Zacharovová túto snímku komentovala na sociálnych sieťach, pričom použila aj sexualizované narážky a kritiku politiky EÚ voči Ukrajine.
„Keď hovorkyňa vojenského agresora sexualizuje fotografiu ženy, ktorá sa skrýva pred ruskými raketami a dronmi, nevypovedá to o mne nič, ale všetko o režime, ktorý Marija Zacharovová reprezentuje,“ uviedla Mathernová v príspevku na Facebooku.
Zároveň poukázala na to, že milióny Ukrajincov z rovnakého dôvodu už štyri roky nocujú v pivniciach, chodbách a krytoch. Zosmiešňovanie utrpenia civilného obyvateľstva podľa Mathernovej nemá nič spoločné s diplomaciou.
Veľvyslankyňa EÚ zároveň zdôraznila, že uvedené vyjadrenia ju neodradia od ďalšieho informovania o následkoch ruských útokov na Ukrajinu.
