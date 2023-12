Veľvyslankyňa Izraela: Neprijmeme riešenie na úrovni 2 štátov

Londýn 14. decembra (TASR) - Izraelská veľvyslankyňa v Spojenom kráľovstve Cipi Hotovelyová v stredu povedala, že jej krajina po skončení vojny v Pásme Gazy neprijme riešenie konfliktu s Palestínčanmi na úrovni dvoch štátov. TASR správu prevzala vo štvrtok z webovej stránky stanice Sky News.



"Izrael dnes vie, a svet by mal teraz vedieť, že Palestínčania nikdy nechceli mať štát vedľa Izraela," povedala pre Sky News. Reagovala na otázku, ako môže byť dosiahnutý mier bez palestínskeho štátu. "Chcú mať štát od rieky k moru. Hovoria to hlasne a jasne," dodala.



Slogan "Od rieky k moru bude Palestína slobodná" (From the river to the sea Palestine will be free) je rozšírená verzia arabského rýmu, ktorý používala Organizácia za oslobodenie Palestíny (OOP). Riekou je Jordán a morom Stredozemné more, kde leží Izrael. Podľa kritikov to je výzva na jeho likvidáciu a militantné hnutie Hamas ho preto použilo vo svojej charte z roku 2017.



Hotovelyová pripomenula, že od začiatku konfliktu v Pásme Gazy uplynuli už dva mesiace a palestínska samospráva masaker zo 7. októbra slovne neodsúdila.



Moderátor Mark Austin pripomenul utorkové vyjadrenie amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý upozornil, že Izrael stráca medzinárodnú podporu z dôvodu bombardovania Pásma Gazy bez rozmyslu.



"Biden podporuje cieľ Izraela v tejto vojne - vrátiť naspäť rukojemníkov," povedala Hotovelyová. Izrael sa podľa jej slov usiluje zničiť infraštruktúru hnutia Hamas, ktorá je často prepojená s civilnými objektami.



"Prímerie - nie. To v podstate znamená, že by sme privítali ďalší útok zo 7. októbra," povedala.



Vojnu medzi Izraelom a Hamasom vyvolal teroristický útok zo 7. októbra, keď militanti palestínskeho hnutia zabili vyše 1200 ľudí, najmä civilistov a asi 240 uniesli. Izrael následne v Pásme Gazy spustil pozemnú i vzdušnú ofenzívu, ktorá si doteraz podľa Hamasu vyžiadala viac než 18.600 obetí. Militanti stále zadržiavajú asi 100 rukojemníkov, pripomína Sky News.