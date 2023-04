Veľvyslankyňa osobne vyzvala Lavrova na prepustenie občanov USA

New York 24. apríla (TASR) - Veľvyslankyňa USA pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová v pondelok osobne požiadala šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova, aby Moskva prepustila zadržiavaných amerických občanov Gershkovicha a Whelana. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Vyzývam vás, aby ste okamžite prepustili (bývalého príslušníka americkej námornej pechoty) Paula Whelana a (novinára) Evana Gershkovicha a nechali ich vrátiť sa domov," povedala veľvyslankyňa Lavrovovi na zasadnutí Bezpečnostnej rady (BR) OSN v New Yorku.



Podľa jej slov sú títo väznení Američania využívaní ako "politické vyjednávacie žetóny" a "ľudskí pešiaci". Moskvu tiež vyzvala, aby raz a navždy "zastavila túto barbarskú prax".



"Využívanie ľudí ako pešiakov je stratégiou slabosti. Toto nie sú kroky zodpovednej krajiny. A zatiaľ čo Rusko hrá politické hry, skutoční ľudia trpia," uviedla.



Lavrova vyzvala, aby sa pozrel do očí sestre Paula Whelana, ktorá bola v čase zasadnutia prítomná na pôde OSN, a videl utrpenie, ktoré prežíva.



"Chcem, aby ste videli, aké to je, keď Vám chýba brat štyri roky. Aby ste vedeli, že je zavretý v ruskej trestaneckej kolónii, jednoducho preto, že ho chcete využiť na svoje vlastné účely," uzavrela.



Whelan má americký, britský, kanadský aj írsky pas. V ho Rusku zadržali v decembri 2018 a v júni 2020 odsúdili za špionáž na 16 rokov väzenia s vysokým stupňom stráženia. Bývalý príslušník americkej námornej pechoty vinu popiera.



Gershkovich, novinár denníka The Wall Street Journal (WSJ), bol v Rusku zadržaný v marci a čelí obvineniam zo špionáže. Podľa ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) zbieral informácie o jednom z ruských zbrojárskych podnikov. Hrozí mu až 20 rokov väzenia.



Gershkovich je od konca studenej vojny vôbec prvým americkým novinárom, ktorého v Rusku zatkli pre špionáž. Údajné zapojenie do špionážnych aktivít popiera jeho zamestnávateľ, aj americká vláda.