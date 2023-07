Veľvyslankyňa USA pri OSN: Zastavenie obilnej dohody je od Ruska kruté

New York 17. júla (TASR) - Americká veľvyslankyňa pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová nazvala v pondelok rozhodnutie Ruska odstúpiť od čiernomorskej obilnej dohody za "kruté". Moskvu zároveň obvinila, že za rukojemníkov si drží ľudí po celom svete, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Zatiaľ čo Rusko hrá politické hry, trpieť budú skutoční ľudia," povedala Thomasová-Greenfieldová novinárom v sídle OSN v New Yorku.



Obilná dohoda, ktorú Rusku a Ukrajine sprostredkovali vlani OSN a Turecko, odblokovala ukrajinské čiernomorské prístavy a Kyjevu z nich umožnila dosiaľ vyviezť viac ako 32 miliónov ton obilia a potravín. Veľká časť smerovala do rozvojových krajín v Afrike či na Blízkom východe.



Dohoda bola od svojho uzavretia niekoľkokrát predlžovaná. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však v pondelok počas konferenčného hovoru s novinármi oznámil jej pozastavenie. Dodal, že Rusko sa k implementovaniu dohody vráti "hneď, ako budú splnené jeho požiadavky týkajúce sa Čierneho mora".



Ak nedôjde k nijakému ďalšiemu vývoju, platnosť obilnej dohody vyprší v pondelok o 23.00 h SELČ.



Viaceré západné štáty vrátane Nemecka či Británie už vyjadrili sklamanie v súvislosti s rozhodnutím Moskvy. EÚ ho označila za cynické.