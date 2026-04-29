Veľvyslankyňa USA na Ukrajine odstúpi z funkcie pre nezhody s Trumpom

Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Denník s odvolaním sa na nemenované zdroje oboznámené so situáciou ďalej spresnil, že Davisová je frustrovaná v súvislosti s nedostatočnou podporou prezidenta USA pre Kyjev.

Autor TASR
Washington 29. apríla (TASR) - Úradujúca veľvyslankyňa USA na Ukrajine Julie Davisová odstúpi zo svojej funkcie. Dôvodom sú nezhody s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, napísal v utorok denník Financial Times (FT). TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.

Denník s odvolaním sa na nemenované zdroje oboznámené so situáciou ďalej spresnil, že Davisová je frustrovaná v súvislosti s nedostatočnou podporou prezidenta USA pre Kyjev.

Americké ministerstvo zahraničných vecí na otázku týkajúcu sa odchodu Davisovej z postu veľvyslankyne USA na Ukrajine bezprostredne nereagovalo, píše Reuters.

Diplomatka Davisová strávila veľkú časť svojej diplomatickej kariéry v bývalom Sovietskom zväze. Trump ju do funkcie vymenoval začiatkom mája 2025 - deň po čo tom, Ukrajina a Spojené štáty podpísali dohodu o nerastných surovinách.
