Veľvyslankyňa USA: Rusko a Čína by nemali odmeňovať správanie KĽDR

Soul 16. apríla (TASR) - Americká veľvyslankyňa pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová vyzvala v utorok Rusko a Čínu, aby prestali odmeňovať zlé správanie Severnej Kórey a chrániť ju pred sankciami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Americká veľvyslankyňa sa takto vyjadrila počas návštevy demilitarizovanej zóny, prísne stráženej hranice medzi Južnou a Severnou Kóreou, ktoré sa technicky nachádzajú vo vojne.



Návšteva Thomasovej-Greenfieldovej v Južnej Kórei sa koná po tom, čo Rusko odmietlo každoročné obnovenie medzinárodného panelu expertov, ktorý uplynulých 15 rokov monitoroval implementáciu sankcií OSN namierených na obmedzenie severokórejského jadrového a raketového programu.



Veto Moskvy a zdržanie sa Číny pri hlasovaní v BR OSN len posilňujú snahy Severnej Kórey obísť medzinárodné sankcie a chráni ju niesť za to zodpovednosť, povedala veľvyslankyňa.



"Skrývaním pravdy ju nezmeníte. Odmeňovaním zlého správania ho len povzbudzujete," uviedla Thomasová-Greenfieldová pre novinárov. "Vyzývame Rusko a Čínu, aby zmenili kurz a opäť vyzývame Pchjongjang, aby si zvolil diplomaciu, prišiel k rokovaciemu stolu a zaviazal sa ku konštruktívnemu dialógu," dodala.



Washington bude podľa veľvyslankyne spolupracovať s Južnou Kóreou, Japonskom a ostatnými partnermi v Bezpečnostnej rade OSN, aby prišli s nejakými spôsobmi na monitorovanie zavádzania sankcií proti Severnej Kórei.



Americká veľvyslankyňa sa neskôr v Soule stretla aj so skupinou mladých Severokórejčanov, ktorí prebehli do Južnej Kórey. Ich útek označila za statočný a inšpirujúci.



Thomasová-Greenfieldová pricestovala do Južnej Kórey v nedeľu a v pondelok sa stretla s tamojším prezidentom Jun Sok-jolom a ministrami zahraničných vecí a obrany, s ktorými rokovala taktiež o KĽDR. Jej cesta bude pokračovať do Japonska, kde navštívi i mesta Nagasaki, ktoré bolo v roku 1945 vystavené americkému jadrovému útoku.